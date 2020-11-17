И. Святенко: Современные туристские продукты помогут раскрыть потенциал нашей страны

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялось расширенное заседание Комитета СФ по социальной политике с участием руководителя Федерального агентства по туризму.

В Комитете СФ по социальной политике состоялось расширенное заседание с участием руководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризма) Зарины Догузовой. Мероприятие в режиме видеоконференции провела председатель Комитета Инна Святенко. СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы

В заседании приняла участие заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области

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Глава профильного Комитета СФ отметила, что в ведении Ростуризма находятся актуальные вопросы как для развития страны в целом, так и для жителей разных регионов.

«Россия обладает уникальным природно-климатическим разнообразием, богатым историческим и культурным наследием. И предложенные соответствующим национальным проектом мероприятия помогут раскрыть потенциал страны, сделать все города привлекательными для путешествий и жизни», — подчеркнула Инна Святенко.

Предложенные соответствующим национальным проектом мероприятия помогут раскрыть потенциал страны, сделать все города привлекательными для путешествий и жизн

Зарина Догузова рассказала о разрабатываемом нацпроекте «Туризм и индустрия гостеприимства», который должен дать возможность россиянам более комфортно путешествовать по стране. «Мы будем создавать современную круглогодичную туристическую инфраструктуру, дефицит которой сегодня препятствует динамичному развитию отрасли», — сообщила руководитель Ростуризма.

По ее словам, ведомство будет работать над повышением узнаваемости внутренних туристических направлений. «Ключевые направления деятельности — создание продукта, формирование спроса на него и снятие административных барьеров — лягут в основу будущего нацпроекта и составляющих его федеральных проектов», — отметила Зарина Догузова.

Инна Святенко

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Заседание Комитета СФ по социальной политике

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Валерий Рязанский

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Инна Святенко

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Заседание Комитета СФ по социальной политике

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Заседание Комитета СФ по социальной политике

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Мохмад Ахмадов

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Галина Карелова

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Андрей Чернышев

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Заседание Комитета СФ по социальной политике

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Заседание Комитета СФ по социальной политике

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Глава Ростуризма сообщила о намерениях ведомства в части разработки туристических мастер-планов и субсидирования проектов регионов, предусматривающих создание «привлекательных городов».

В ходе заседания сенаторы задали руководителю Федерального агентства ряд вопросов. В частности, вице-спикер СФ Галина Карелова затронула тему развития туризма в местах традиционного бытования народных художественных промыслов и реализации мер их поддержки.

Заместитель председателя Комитета СФ Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области поинтересовалась планами ведомства по включению в национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» отдельного раздела по развитию туризма в Арктической зоне. Заместитель председателя Комитета СФ Мохмад Ахмадов АхмадовМохмад Исаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики предложил главе Федерального агентства рассмотреть возможность проведения на территории Северо-Кавказского федерального округа, в частности, в Чеченской Республике, мероприятий федерального значения, направленных на развитие внутреннего туризма. Член Комитета СФ Мухарбек Барахоев поинтересовался мерами поддержки инвесторов, которые сейчас разрабатывает Ростуризм.

Также в ходе заседания члены Комитета СФ поддержали изменения в ряд федеральных законов, которые касаются предоставления отсрочки от призыва на военную службу. По итогам обсуждения рекомендованы к одобрению изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации и в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» в части регулирования отдельных положений патентной системы налогообложения.

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