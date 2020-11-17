К. Косачев: Развитие международных связей вузов, образовательной и научной мобильности нужно активно использовать в интересах страны

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступил на Профессорском форуме — 2020.

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл выступил на Профессорском форуме – 2020 «Национальные проекты и профессорское сообщество». Сенатор рассказал о проблемах в сфере экспорта образовательных услуг и международной конкуренции на этом направлении.

Речь идет о такой важной сфере, как экономическая безопасность государства, отметил сенатор. Он напомнил, что в Стратегии экономической безопасности РФ на период до 2030 года к основным вызовам и угрозам экономической безопасности относятся, в частности, стремление развитых государств использовать свои преимущества в уровне развития экономики, высоких технологий, в том числе информационных, в качестве инструмента глобальной конкуренции, а также усиление международной конкуренции за кадры высшей квалификации».

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Сенатор привел пример Белоруссии, когда соседние государства используют дестабилизацию обстановки в стране для переманивания лучших ИТ-специалистов. «В «охоту за мозгами» включились не только промышленные и научные гиганты, вроде Америки и Китая, а практически все государства, даже с проблемными экономиками. Для обеспечения конкурентных преимуществ оперативно создаются правовые рамки, миграционные исключения, специальные государственные институты и программы по привлечению иностранных кадров в сфере высоких технологий».

Сегодня речь идет не просто о способности той или иной страны готовить кадры с высокой научной «добавленной стоимостью», но и о возможности их удержать или привлечь

Сегодня речь идет не просто о способности той или иной страны готовить кадры с высокой научной «добавленной стоимостью», но и о возможности их удержать или привлечь, подчеркнул Константин Косачев. «Дело не в запретах, а в создании условий для эффективной реализации потенциала стартапов, среди которых очень важно ощущение востребованности, нужности специалиста и его дела государству, национальной экономике».

По мнению сенатора, активные международные связи, высокая образовательная и научная мобильность – объективные явления, которым нужно не противостоять, а активно осваивать в своих интересах. В рамках масштабной программы «Тысяча талантов» в КНР, рассказал парламентарий, были привлечены тысячи ученых с китайским происхождением, но с зарубежной исследовательской подготовкой – тот случай, когда международные связи и происхождение в сумме дали не экспорт талантов, а импорт знаний.

«Достижение международной конкурентоспособности – это комплексная задача, которая требует кардинальной перестройки всей образовательной, университетской культуры», — считает Константин Косачев. Для этого, отметил он, необходимо формирование многоязычной среды общения, повышение привлекательности университета как места работы для профессоров из других стран и места учебы для иностранных студентов.

Кроме того, сказал сенатор, экспорт образования – это не только привлечение студентов и профессуры, а, прежде всего, продажа услуг. «В Великобритании только 40 процентов иностранных студентов обучаются на территории страны, остальные учатся на образовательных программах, реализуемых британскими вузами за рубежом либо по франшизе, либо на базе своих филиалов».

По словам парламентария, базовой тенденцией является дистанционная учеба. «Необходимо продвижение отечественных платформ открытого образования, перевод лучших курсов этих платформ как минимум на 5 языков ООН. Нужны современные англоязычные электронные ресурсы наших вузов».

Сенатор также подчеркнул важность роли университетов в качестве исследовательских центров, имеющих государственную и бизнес-поддержку, что обеспечивает и последующее трудоустройство выпускников в ключевых секторах экономики. «В США 56 процентов фундаментальных исследований осуществляется именно в университетах. Нужны механизмы, которые бы помогали зарабатывать нашим университетам очки престижа в роли научно-практических центров».

Константин Косачев отметил также дефицит опыта маркетинга образовательных услуг и стандартов на внешних рынках. «Нужна работа по написанию образовательных и профессиональных стандартов на иностранных языках в доступной форме, умелые стратегии продвижения в профессиональных и соцсетях. Полезным могло бы быть вступление в международные сетевые партнёрства с зарубежными вузами, программы взаимных обменов и иные формы кооперации».

В 2020 году Профессорский форум проходит с 17 по 19 ноября в очном и дистанционном форматах. В нем принимают участие представители законодательных и исполнительных органов государственной власти, научного, ректорского и академического сообщества.

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