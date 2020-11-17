Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Электро-Л#Орбитальные группировки#ДЗЗ#НПО Лавочкина17.11.2020 21:20

Летные испытания спутника «Электро-Л» № 3 завершены

Сегодня, 17 ноября 2020 года, состоялось заседание Государственной комиссии, на котором принято решение завершить лётные испытания космической системы «Электро» со спутником «Электро» № 3. Кроме того, по результатам рассмотрения отчета и докладов о техническом состоянии составных частей нового российского спутника принято решение рекомендовать его для использования по целевому назначению.

Бортовые системы космического аппарата «Электро-Л» № 3 функционируют в штатном режиме. Наземный комплекс приема, обработки и распространения информации ведет работу с целевой информацией.

В настоящее время в составе гидрометеорологической геостационарной космической системы «Электро» будут использоваться по назначению два космического аппарата: «Электро-Л» номер 2 (запущен 11 декабря 2015 года) в точке стояния 14,5° з.д.; «Электро-Л» номер 3 (запущен 24 декабря 2019 года) в точке стояния 76° в.д.

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