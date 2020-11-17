Н. Журавлев: Информационная прозрачность страхового рынка позволит обеспечить повышение конкуренции

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор является соавтором внесенного законопроекта об изменениях в отдельные законодательные акты РФ.

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области совместно с депутатами Государственной Думы внес проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, направленных на создание автоматизированной информационной системы страхования».

Смотрите также

Сенатор сообщил, что документ разработан в целях повышения конкуренции на страховом рынке, одним из условий которой является информационная прозрачность страхового рынка, обеспечение ценовой доступности страхования.

«Реализация положений законопроекта будет способствовать развитию информационного общества в Российской Федерации, на которое направлена Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы, утвержденная Указом Президента России», — сказал Николай Журавлев.

Парламентарий отметил, что Международная ассоциация страховых надзоров (International Association of Insurance Supervisors, IAIS) рассматривает создание базы данных в сфере страхования как одно из приоритетных направлений, в том числе в целях снижения рисков на страховом рынке.

По его словам, в настоящее время на российском страховом рынке одновременно функционируют несколько систем хранения информации по отдельным видам страхования, в отношении каждой из которых действуют свои правила. Вместе с тем ключевым требованием к созданию базы данных в сфере страхования, отвечающей заявленным целям, является полнота и достоверность собираемой информации по всем видам страхования. Присутствие на страховом рынке нескольких систем не отвечает указанным целям, а также связано с дополнительными издержками, которые в конечном счете несут, в том числе страхователи. В этом отношении законопроектом предлагается создание централизованной системы хранения информации на страховом рынке.

Николай Журавлев подчеркнул, что появление централизованной системы хранения информации на страховом рынке с прямым участием Банка России позволит обеспечить эффективность функционирования такой системы, установить высокие требования к качеству информации, в том числе за счет доступа к государственным информационным системам, информационным системам Банка России, а также высокий стандарт требований к защите информации, включая персональные данные, сведения, составляющие тайну страхования.

MIL OSI