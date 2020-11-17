О встрече Посла Беларуси А.Молчана с заместителем Министра иностранных дел Венесуэлы

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs
17 ноября 2020 г.
16 ноября 2020 г. состоялась первая встреча прибывшего в Каракас Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Боливарианской Республике Венесуэла Андрея Молчана с заместителем Министра иностранных дел Венесуэлы по вопросам сотрудничества со странами Европы Иваном Хилем.
Собеседники подтвердили стратегический характер отношений между двумя дружественными странами.
В рамках встречи стороны обсудили состояние белорусско-венесуэльских отношений и наметили перспективы развития взаимодействия, подчеркнув необходимость поиска новых форм взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.
версия для печати