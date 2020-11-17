О встрече Посла Беларуси А.Молчана с заместителем Министра иностранных дел Венесуэлы

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

17 ноября 2020 г.



16 ноября 2020 г. состоялась первая встреча прибывшего в Каракас Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Боливарианской Республике Венесуэла Андрея Молчана с заместителем Министра иностранных дел Венесуэлы по вопросам сотрудничества со странами Европы Иваном Хилем.

Собеседники подтвердили стратегический характер отношений между двумя дружественными странами.

В рамках встречи стороны обсудили состояние белорусско-венесуэльских отношений и наметили перспективы развития взаимодействия, подчеркнув необходимость поиска новых форм взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.

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