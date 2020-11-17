О. Мельниченко: В первом чтении принят законопроект, обеспечивающий возможность комплексного развития территории с новым качеством городской среды

Source: Russia – Council of the Federation

Реализация положений законопроекта положительно скажется на сокращении объемов постоянно нарастающего количества аварийного жилого фонда в нашей стране, отметил сенатор.

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, направленный на создание правовых условий для обновления ветхой жилой застройки, ранее внесенный в Государственную Думу заместителем Председателя Совета Федерации Николаем Журавлевым, ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области членами профильного Комитета Совета Федерации Олегом Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области и Андреем Шевченко, ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области а также депутатом Государственной Думы Евгением Москвичевым.

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Проект документа направлен на создание инвестиционного механизма расселения жилья, находящегося в ветхом, предаварийном состоянии в тех регионах, которые к этому, в первую очередь, финансово готовы.

Проект документа направлен на создание инвестиционного механизма расселения жилья, находящегося в ветхом, предаварийном состоянии

В этих целях предлагается наделить субъекты Российской Федерации правом по утверждению адресных программ по сносу и реконструкции многоквартирных домов.

Олег Мельниченко подчеркнул, что в целях защиты граждан законопроектом предусматривается закрепление гарантий жилищных и имущественных прав при реализации указанных программ, а также требования к учету мнения граждан при их формировании.

Сенатор особо обратил внимание на то, что реализация положений законопроекта положительно скажется на сокращении объемов постоянно нарастающего количества аварийного жилого фонда в нашей стране, так как позволит действовать на опережение.

«Нам предстоит комплексно доработать текст законопроекта с учетом состоявшегося в Государственной Думе обсуждения концепции законопроекта. Мы постараемся максимально учесть все замечания, которые были высказаны к проекту документа, и усовершенствовать все заложенные в проекте механизмы», — отметил Олег Мельниченко.

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