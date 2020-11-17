Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Дмитрий Рогозин#Росгидромет17.11.2020 15:03

Рабочая встреча с руководством Росгидромета

Сегодня, 17 ноября 2020 года, состоялась рабочая встреча генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина и руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Игоря Шумакова. На встрече, в частности, обсуждался вопрос российских спутниковых данных для деятельности Росгидромета.

Росгидромет рассчитывает на появление в ближайшем времени отечественных космических аппаратов, которые позволят вести наблюдения в Арктике. Также есть потребность в спутниках, оснащенных локаторами и способных вести наблюдения независимо от времени суток и облачности.

По словам Дмитрия Рогозина, был затронут вопрос контроля экологической обстановки в российских городах, где сложные природные условия препятствуют очищению воздуха от загрязнений. Еще одно перспективное направление деятельности, по словам генерального директора Роскосмоса — защита от астероидно-кометной опасности и от воздействия метеоритов.

«Необходимо не просто новое партнерство, а более тесные взаимоотношения на постоянной основе, — высказался он о дальнейших планах сотрудничества ведомств», — подчеркнул он.

По словам Игоря Шумкова, совместная работа Роскосмоса и Росгидромета велась всегда: «Уверен, что она будет вестись и впредь. Без спутниковой информации гидрометслужба не может продуктивно работать в современных условиях».

Росгидромет рассчитывает на появление в ближайшем времени отечественных спутников, которые позволят вести наблюдения в Арктике.

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