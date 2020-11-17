Сотрудники «Газпром межрегионгаз Калуга» провели субботник на мемориале воинской славы в деревне Караваи Калужской области

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

17 ноября 2020, 18:30

Специалисты компании «Газпром межрегионгаз Калуга» провели субботник на мемориале воинской славы в д. Караваи Калужской области. Газовики традиционно поддерживают порядок на мемориальных комплексах на территории Калужской области.

Сотрудники предприятия очистили прилегающую к памятнику территорию от сухостоя и мусора, убрали листву. «Приводя в порядок воинское захоронение мы отдаем дань уважения солдатам, самоотверженно сражавшимся с врагом на Калужской земле и отдавших жизнь за Родину. Наша задача состоит в том, чтобы сохранить и передать память о подвиге советских солдат будущим поколениям», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Калуга» Виталий Ковалев.

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