С. Белоусов: Законодательный механизм регулирования рынка функциональных и специализированных продуктов питания требует совершенствования

Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации обсудили вопросы развития производства функциональных и специализированных продуктов питания в Российской Федерации.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от законодательного органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов БелоусовСергей Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края провел совещание по вопросам развития производства функциональных и специализированных продуктов питания в Российской Федерации.

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Открывая заседание, сенатор отметил, что по информации Всемирной организации здравоохранения, нездоровое питание и недостаток физической активности — основные факторы риска для здоровья во всем мире. Рост производства переработанных продуктов, быстрая урбанизация, изменяющийся образ жизни наряду со снижением пищевой ценности многих продуктов животного и растительного происхождения привели к сдвигу в моделях питания людей.

В настоящее время политика государства, как никогда ранее, ориентирована на человека, народосбережение и создание условий для активного долголетия, подчеркнул Сергей Белоусов. Теме качества и безопасности продуктов питания уделяется особое внимание.

По мнению экспертов, помочь решить задачу оптимизации питания россиян для ликвидации микронутриентной недостаточности и повышения качества жизни позволило бы включение в ежедневные рационы продуктов функционального питания во всех слоях населения.

Однако, подчеркнул Сергей Белоусов, отсутствие четкой регламентации в этом вопросе, приводит к появлению на рынке продуктов, не обладающих заявленными свойствами. «Вызывает обеспокоенность ситуация с обеспечением контроля качества пищевой продукции, поскольку действующие на нее технические регламенты ограничиваются требованиями только к одной характеристике качества – безопасности и не содержат требований к показателям пищевой ценности, физико-химическим и органолептическим показателям».

Сенатор считает, что законодательный механизм регулирования рынка функциональных и специализированных продуктов питания еще требует совершенствования. «Сейчас это особенно актуально, когда мода на так называемые «супер-фуды», захватила весь мир и добралась до России. Отдельные недобросовестные производители этим пользуются, вводя в заблуждение потребителей относительно уникальных свойств тех или иных продуктов», — сказал он.

Также, по мнению Сергея Белоусова, сегмент функциональных и специализированных продуктов питания затрагивает не только социальный аспект, но и экономический. «Мировой рынок функциональных продуктов интенсивно развивается, ежегодно увеличиваясь на 15–20 процентов и в перспективе будет только расти, считают аналитики. Это направление может стать основой для развития новых возможностей переработки пищевых ингредиентов и послужить толчком для развития отечественной индустрии пищевой отрасли в целом».

Сенатор уверен, что развитие направления будет способствовать укреплению здоровья жителей россиян, повышению качества их жизни, а также росту отечественного агропромышленного производства и обеспечению продовольственной безопасности.

Участниками мероприятия стали представители Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства высшего образования и науки России, Роспотребнадзора, эксперты и товаропроизводители.

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