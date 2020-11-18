А. Жуков: Ряд проблем энергетической отрасли требуют принятия незамедлительных мер реагирования

Source: Russia – Council of the Federation

В СФ прошел «круглый стол», посвященный законодательному обеспечению работы предприятий минерально-сырьевого комплекса в текущих условиях.

Член Комитета СФ по экономической политике Александр Жуков ЖуковАлександр Аркадьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Хакасия провел «круглый стол» на тему «Законодательное обеспечение работы предприятий минерально-сырьевого комплекса в условиях экономических угроз».

Смотрите также

В мероприятии приняли участие представители профильных министерств, отраслевых объединений, добывающих компаний, эксперты.

Усилившиеся кризисные явления мировой экономики привели к резкому сокращению спроса на минерально-сырьевую продукцию, нарушению её поставок и использования на всем протяжении производственно-потребительских цепочек, отметил Александр Жуков. «Увеличившиеся запасы нереализованной продукции спровоцировали падение цен на нефтегазовых рынках, нарушение сроков денежных расчетов и налоговых платежей, сокращение в горнопромышленном секторе спроса на сервисные услуги, снижение уровня занятости, корректировку инвестиционных программ».

«Круглый стол» на тему «Законодательное обеспечение работы предприятий минерально-сырьевого комплекса в условиях экономических угроз»

1 из 8

«Круглый стол» на тему «Законодательное обеспечение работы предприятий минерально-сырьевого комплекса в условиях экономических угроз»

2 из 8

Александр Жуков

3 из 8

«Круглый стол» на тему «Законодательное обеспечение работы предприятий минерально-сырьевого комплекса в условиях экономических угроз»

4 из 8

«Круглый стол» на тему «Законодательное обеспечение работы предприятий минерально-сырьевого комплекса в условиях экономических угроз»

5 из 8

«Круглый стол» на тему «Законодательное обеспечение работы предприятий минерально-сырьевого комплекса в условиях экономических угроз»

6 из 8

«Круглый стол» на тему «Законодательное обеспечение работы предприятий минерально-сырьевого комплекса в условиях экономических угроз»

7 из 8

«Круглый стол» на тему «Законодательное обеспечение работы предприятий минерально-сырьевого комплекса в условиях экономических угроз»

8 из 8

По словам сенатора, принимаемые руководством страны и Советом Федерации меры поддержки в отношении отраслей, наиболее пострадавших в период пандемии, сдерживают ситуацию, чтобы предприятия минерально-сырьевого комплекса могли продолжить работу, выполняя свои обязательства, сохраняя при этом производство и рабочие места. «Однако целый ряд проблем в этой сфере приобрели особое экономическое и социальное значение и требуют принятия незамедлительных мер для решения».

Комитет Совета Федерации проанализировал основные проблемы и рассмотрел предложения предприятий, рассказал парламентарий.

В соответствии с этим сенаторы считают необходимым оказать содействие отрасли посредством ряда финансово-экономических мер. Среди них – шаги в сфере финансового регулирования, в том числе, налогового регулирования, облегчение условий кредитования предприятий для ликвидации кассовых разрывов в связи с выросшей кредиторской и дебиторской задолженностью, обеспечение низкопроцентными кредитами мероприятий по модернизации предприятий, которые осуществляют в ходе восстановления экономической деятельности на основе передовых научно-технологических достижений.

В сфере недропользования, землепользования и градостроительства предлагается провести модернизацию регуляторной и нормативно-правовой базы в рамках всего жизненного цикла горнопромышленных проектов, а также упростить процедуры в области капитального строительства с целью снижения капитальных затрат и ускорения окупаемости инвестиционных проектов в горнодобывающей отрасли.

Кроме того, запланирован целый ряд мер в сфере экологии и природопользования, сказал Александр Жуков.

С докладом выступил заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин. Он отметил шаги, необходимые, чтобы максимально снизить отрицательный эффект от влияния пандемии на топливо-энергетический и минерально-сырьевой комплекс.

Замминистра подробно остановился на законодательных инициативах, которые уже были реализованы или готовятся к внесению в ходе нынешней осенней и предстоящей весенней парламентских сессий.

Принятие этих документов приведет к существенному росту инвестиций, обеспечит заказами промышленность, будет содействовать созданию новых рабочих мест, созданию стимулов в развитии смежных отраслей, сказал Павел Сорокин. Он призвал представителей отраслевого сообщества к активному взаимодействию по разработке соответствующей нормативно-правовой базы.

Директор департамента Министерства природных ресурсов и экологии РФ Алексей Орёл рассказал о законопроектах, разрабатываемых ведомством и направленных на поддержку отрасли. Речь идет, в том числе и о комплексе поправок в закон «О недрах», которые в настоящее время находятся на рассмотрении Государственной Думы.

В ходе «круглого стола» выступили представители отраслевых объединений и добывающих компаний.

По итогам обсуждения будут разработаны рекомендации с учетом всех прозвучавших предложений, сказал Александр Жуков.

MIL OSI