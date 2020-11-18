Газификация создаст дополнительные стимулы для развития курортов и промышленности в Карачаево-Черкесской Республике

Source: Gazprom in Russian
Релиз
18 ноября 2020, 16:15
Сегодня Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период — 2021–2025 годы.
Инвестиции «Газпрома» предусмотрены в объеме 2,739 млрд руб. — это в 1,7 раза больше, чем в 2016–2020 годах.
Согласно документу, компания построит межпоселковые газопроводы для газификации 21 населенного пункта в Карачаевском и Урупском районах. В том числе это создаст дополнительные стимулы для развития курортов «Домбай» и «Теберда», а также перспективного курортного комплекса в Урупском районе.
Кроме того, «Газпром» проведет техническое перевооружение и реконструкцию шести газораспределительных станций. Это обеспечит возможности для увеличения подачи газа действующим потребителям и подключения новых — в Малокарачаевском, Прикубанском, Урупском, Усть-Джегутинском, Хабезском районах и г. Черкесске.
Правительство региона, в свою очередь, обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа более 8,8 тыс. домовладений, 30 котельных и предприятий.
«Газпром» и Карачаево-Черкесская Республика ведут системную работу по газификации. В настоящее время действует программа развития газоснабжения и газификации в 2016–2020 годах. На 1 января 2020 года уровень газификации региона составил 72%, в том числе в городах — 80,9%, в сельской местности — 63,8%.
В результате реализации новой пятилетней программы к 2026 году будет полностью завершена технически возможная сетевая газификация республики.
Газификация Карачаево-Черкесской Республики
уровень газификации Карачаево-Черкесской Республики по состоянию на 1 января 2020 года
млрд руб.
общий объем запланированных инвестиций «Газпрома» на газификацию Карачаево-Черкесской Республики в 2021–2025 годах
Газификация регионов Российской Федерациипо состоянию на 1 января 2020 года
Всего по России
2020
Города и поселки городского типа
2020
Сельская местность
2020
Справка
Между «Газпромом» и Карачаево-Черкесской Республикой подписаны соглашения о сотрудничестве и о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, Договор о газификации.
На территории региона действует одна автомобильная газонаполнительная компрессорная станция «Газпрома» (в г. Черкесске).
В рамках программы «Газпром — детям» в регионе построены многофункциональные спортивные площадки, ведется реализация проекта строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с малым плавательным бассейном и универсальным залом в ауле Хабез.
Управление информации ПАО «Газпром»
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