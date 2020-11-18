Газификация создаст дополнительные стимулы для развития курортов и промышленности в Карачаево-Черкесской Республике

Source: Gazprom in Russian

Релиз

18 ноября 2020, 16:15

Сегодня Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период — 2021–2025 годы.

Инвестиции «Газпрома» предусмотрены в объеме 2,739 млрд руб. — это в 1,7 раза больше, чем в 2016–2020 годах.

Согласно документу, компания построит межпоселковые газопроводы для газификации 21 населенного пункта в Карачаевском и Урупском районах. В том числе это создаст дополнительные стимулы для развития курортов «Домбай» и «Теберда», а также перспективного курортного комплекса в Урупском районе.

Кроме того, «Газпром» проведет техническое перевооружение и реконструкцию шести газораспределительных станций. Это обеспечит возможности для увеличения подачи газа действующим потребителям и подключения новых — в Малокарачаевском, Прикубанском, Урупском, Усть-Джегутинском, Хабезском районах и г. Черкесске.

Правительство региона, в свою очередь, обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа более 8,8 тыс. домовладений, 30 котельных и предприятий.

«Газпром» и Карачаево-Черкесская Республика ведут системную работу по газификации. В настоящее время действует программа развития газоснабжения и газификации в 2016–2020 годах. На 1 января 2020 года уровень газификации региона составил 72%, в том числе в городах — 80,9%, в сельской местности — 63,8%.

В результате реализации новой пятилетней программы к 2026 году будет полностью завершена технически возможная сетевая газификация республики.

Газификация Карачаево-Черкесской Республики

уровень газификации Карачаево-Черкесской Республики по состоянию на 1 января 2020 года

млрд руб.

общий объем запланированных инвестиций «Газпрома» на газификацию Карачаево-Черкесской Республики в 2021–2025 годах

Газификация регионов Российской Федерациипо состоянию на 1 января 2020 года

Всего по России

2020

Города и поселки городского типа

2020

Сельская местность

2020

Справка

Между «Газпромом» и Карачаево-Черкесской Республикой подписаны соглашения о сотрудничестве и о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, Договор о газификации.

На территории региона действует одна автомобильная газонаполнительная компрессорная станция «Газпрома» (в г. Черкесске).

В рамках программы «Газпром — детям» в регионе построены многофункциональные спортивные площадки, ведется реализация проекта строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с малым плавательным бассейном и универсальным залом в ауле Хабез.

Управление информации ПАО «Газпром»

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