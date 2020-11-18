Е. Афанасьева провела «круглый стол» на тему «Наставничество как элемент государственной политики в сфере подготовки кадров»

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие состоялось в режиме видеоконференции.

Член Комитета Совета Федерации по международным делам Елена Афанасьева АфанасьеваЕлена Владимировнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Оренбургской области провела «круглый стол» на тему «Наставничество как элемент государственной политики в сфере подготовки кадров».

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В мероприятии участвовали представители Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства просвещения РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ, Минэкономразвития России, Общественной палаты РФ, Агентства стратегических инициатив, Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», ведущих профильных вузов и экспертного сообщества.

Елена Афанасьева отметила, что в современной России значительную роль в развитии системы подготовки кадров играет наставничество как способ передачи знаний, умений и навыков более опытным специалистом менее опытному. «О важности развития института наставничества как одного из инструментов профессионального роста не раз говорил Президент России Владимир Путин. В частности, в декабре 2015 года на заседании Госсовета России глава государства заявил о необходимости создания национальной системы учительского роста. Обращалось им внимание на значение данного института и по итогам форума «Наставник».

Елена Афанасьева

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Мохмад Ахмадов

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Владимир Рязанский

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Юрий Валяев

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«Круглый стол» на тему «Наставничество как элемент государственной политики в сфере подготовки кадров»

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«Круглый стол» на тему «Наставничество как элемент государственной политики в сфере подготовки кадров»

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«Круглый стол» на тему «Наставничество как элемент государственной политики в сфере подготовки кадров»

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«Круглый стол» на тему «Наставничество как элемент государственной политики в сфере подготовки кадров»

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По словам сенатора, сегодня методы наставничества достаточно широко используются в кадровой работе предприятий и организаций различных форм собственности.

«В частности, так называемый менторинг широко практикуется в Госкорпорации «Росатом» с 2015 года. Программу наставничества (Менторства) осуществляет Российский национальный комитет Мирового нефтяного совета. Специальное Положение регулирует деятельность наставников на государственной гражданской службе», — сказала Елена Афанасьева.

Она отметила, что вопросы наставничества следует рассматривать во взаимосвязи с вопросами развития системы профессионального образования, решением проблемы обеспечения кадрами отраслей отечественной экономики.

«Подготовка кадров должна сыграть положительную роль и в реализации национальных проектов. Так, нацпроект «Образование» ставит целью вхождение России в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. Достичь этой цели возможно при наличии единой системы подготовки и дополнительного профессионального обучения педагогов», — указала законодатель.

Елена Афанасьева подчеркнула, что о необходимости унификации систем кадровой работы в отрасли заявляет Минпросвещения России. В 2021 году в российской системе образования стартует апробация новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: «учитель-методист» и «учитель-наставник».

Кроме того, Минпросвещения России разработана методология наставничества для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программ среднего профессионального образования.

«Требует обсуждения вопрос об оплате труда педагога-наставника, который пока остается открытым», — сказала Елена Афанасьева.

Она отметила, что разрыв между вузовскими образовательными программами и реальным сектором экономики может быть минимизирован с помощью системы целевого обучения, законодательному обеспечению которой Совет Федерации уделяет серьезное внимание. «Данная тематика является постоянной в рабочей повестке палаты и обсуждается в различных форматах, на заседаниях экспертных советов — Совета по региональному здравоохранению, Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями, Совета по Арктике и Антарктике».

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