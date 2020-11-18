Е. Шмелева: Наша задача, чтобы в России сложилась эффективная система работы с одаренными детьми

Source: Russia – Council of the Federation

Руководитель образовательного фонда «Талант и успех» рассказала сенаторам о планах развития проекта «Сириус».

В рамках «Времени эксперта» на 492-м заседании Совета Федерации выступила руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева. Она рассказала сенаторам о развитии проекта «Сириус» в 2019–2020 годах и планах на 2021–2023 годы.

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Проект «Сириус» был реализован в г. Сочи на объектах Олимпийской инфраструктуры. По словам Елены Шмелевой, его главной задачей является формирование эффективной системы работы с одаренными детьми вне зависимости от региона проживания и от достатка семьи, их выявление и дальнейшая поддержка. «Это одна из национальных целей, поставленных Президентом РФ – самореализация, раскрытие таланта детей».

Миссией образовательного центра «Сириус» является создание флагманских профильных образовательных программ и вдохновляющей среды для развития юных талантов в области науки, искусства и спорта, поддержка выпускников, воспитание в них ответственности за будущее страны и мира.

В основе работы «Сириуса» обобщение лучшего опыта педагогических, профессиональных коллективов, сказала Елена Шмелева.

Каждый месяц в проекте принимают участие 800 школьников от 10 до 17 лет по трем направлениям – наука, спорт, искусство. «На каждую программу проводится открытый отбор, заявку можно подать дистанционно. Решение о зачислении принимают экспертные советы».

Выпускниками образовательных программ «Сириуса» уже стали около 40 тысяч школьников из всех регионов РФ.

Экосистема «Сириус» включает лицей и кампус образовательного центра, корпуса «Школа» и «Спорт», парк науки и искусства, крытый конькобежный цент, ледовую и тренировочную арены, концертный зал и другие объекты, часть из которых сейчас строится.

В рамках проекта создана постоянно действующая дистанционная среда для отбора и постсопровождения школьников «Сириус.Онлайн», проводится Всероссийская олимпиада школьников онлайн, Всероссийский конкурс молодых музыкантов «Созвездие».

«Программа «Сириус.Курсы» вобрала в себя уникальные образовательные программы, доступные начиная с 7 класса. В настоящее время там учится около 100 тысяч школьников. Мы приглашаем школьников пройти обучение на этой платформе, оно полностью бесплатно».

Выпускники «Сириуса» поступают в ведущие университеты страны, отметила Елена Шмелева. Она рассказала о системе грантов, помогающих талантливым школьникам, юным спортсменам, артистам реализовать свой потенциал.

Елена Шмелева рассказала о региональных центрах выявления и поддержки одаренных детей, проводимых конкурсах, конференциях, стипендиальных программах.

«Модель «Сириуса» заложена в работу региональных центров, которые сейчас создаются в каждом субъекте РФ. Это звенья одной системы по выявлению, сопровождению и поддержке тех, кто мотивирован, хочет добиться высокого результата», — сказала эксперт.

Ряд проектов «Сириуса» связан с системой профессиональной поддержки преподавателей, развитием научно-технологического университета «Сириус», созданием ряда профильных научных центров, магистерских программ.

Перспективы развития связаны с решением Президента РФ о создании Федеральной территории Сириус.

Это будет способствовать комплексному решению вопросов, связанных с развитием образовательных программ и подготовки кадров, развития территории, реализации национальных приоритетов, технологий, важных для развития каждого региона, подчеркнула Елена Шмелева.

Особый правовой статус позволит внедрять передовые отечественные разработки в городское муниципальное управление, экологический и транспортный контроль, оказание медицинских услуг и организацию образования.

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