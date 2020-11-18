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#Роскосмос#Главное#Роскосмосбанк18.11.2020 13:18

Информация о мерах по финансовому оздоровлению АО «РОСКОСМОСБАНК»

С 2018 года Госкорпорация «Роскосмос», являясь единственным акционером АО «РОСКОСМОСБАНК», контролирует исполнение санируемым банком Плана финансового оздоровления, утвержденного Банком России.

Главными критериями качества совместной работы за последние годы стали: выполнение АО «РОСКОСМОСБАНК» показателей Плана финансового оздоровления, улучшение качества активов, формирование резервов на возможные потери по проблемным активам, в размере, позволяющем покрыть существующие риски. По итогам 2019 года АО «РОСКОСМОСБАНК» была получена значительная прибыль.

Вместе с тем, АО «РОСКОСМОСБАНК» является непрофильным активом Госкорпорации «Роскосмос», и для дальнейшего продолжения успешного развития банка необходима модернизация ИТ-технологий банка как в розничной, так и в корпоративной части бизнеса, что возможно только условии значительных вложений со стороны инвестора.

Госкорпорация «Роскосмос» всегда была открыта для диалога и сотрудничества с банками, уже имеющими развитую ИТ-инфраструктуру. Поступившее от ПАО «Промсвязьбанк» предложение о приобретении 100% акций банка, основанное на независимой оценке стоимости акций, было принято Госкорпорацией «Роскосмос» на взаимовыгодных рыночных условиях.

Сделка по продаже 100 % ценных бумаг будет завершена к концу 2020 года. В результате сделки ПАО «Промсвязьбанк» становится единственным инвестором банка, к которому переходят обязанности по санации и финансовому оздоровлению АО «РОСКОСМОСБАНК».

Полученные Госкорпорацией «Роскосмос» денежные средства будут направлены на финансирование перспективных инвестиционных проектов, направленных на развитие, модернизацию, конкурентоспособность ракетно-космической отрасли.

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