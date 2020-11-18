Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦНИИмаш#ЦУП#Главное#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-64#ВКД#Наука19.11.2020 01:02

Космонавты Роскосмоса завершили работу в космосе и вернулись на МКС

Выходной люк стыковочного отсека модуля «Поиск» успешно закрыт, космонавты отряда Госкорпорации «Роскосмос» Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков закончили 47-й плановый выход в открытый космос (ВКД-47). Они выполнили ряд работ по монтажу оборудования на внешней поверхности МКС. Выходной люк стыковочного отсека «Поиск» был закрыт в 01:01 по московскому времени 19 ноября 2020 года. Продолжительность внекорабельной деятельности составила 6 часов 47 минут.

Российский выход в космос впервые осуществлялся из стыковочного отсека малого исследовательского модуля «Поиск». Первое открытие люка состоялось в 18:12 по московскому времени. Ранее он никогда не открывался: модуль запустили в 2009 году, но все это время космонавты для выходов использовали другой модуль — «Пирс», который в настоящее время готовится к расстыковке с МКС.

Через несколько минут люк вновь закрыли, космонавты выполнили наддув давления до 260 мм рт. ст., проверили герметичность модуля «Поиск», сбросили давление и в 18:55 мск вновь открыли люк. Сергей Рыжиков работал в командирской экипировке с красными лампасами (скафандр «Орлан-МКС» № 5), на Сергее Кудь-Сверчкове был скафандр с синими лампасами («Орлан-МКС» № 4). Поскольку космонавты тезки, специалисты на Земле обращались к ним «Сергей первый» и «Сергей второй» соответственно. Астронавты американского сегмента осуществляли поддержку на борту Международной космической станции.

Главной задачей выхода стала подготовка станции к прибытию нового российского модуля «Наука»: для этого космонавты переключили антенну «Транзит-Б» телеметрической системы с модуля «Пирс» на модуль «Поиск». После этого они изменили положение датчиков блока контроля давления и осаждений, установленного на малом исследовательском модуле.

Кроме того, в рамках космического эксперимента «Импакт» на агрегатном отсеке служебного модуля «Звезда» был демонтирован планшет № 1 и установлен планшет № 2. Это исследование в будущем должно позволить с большей достоверностью определять уровни загрязнения научной и служебной аппаратуры, установленной на внешнем борту станции.

С Земли из Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») контролировали выход в космос специалисты Главной оперативной группы управления РС МКС, отвечающие за внекорабельную деятельность экипажа (Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва). Для обоих космонавтов это был первый выход в космос в карьере и 55-й по российской программе работ за пределами Международной космической станции. Предыдущий российский выход состоялся в конце мая 2019 года.

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