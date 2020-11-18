Л. Гумерова: Ничто не заменит живого общения ученика с педагогом

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировала вопросы, касающиеся дистанционного образования в условиях противодействия коронавирусной инфекции.

В ближайшее время в Государственной Думе в первом чтении будет рассмотрен законопроект «О внесении изменения в статью 16 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в части определения полномочий по установлению порядка применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ».

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Об этом рассказала Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан Авторами законодательной инициативы являются сенаторы – члены профильного Комитета СФ.

«Документ разработан в целях уточнения полномочий Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ по установлению порядка применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ», — пояснила сенатор.

«Перевод школ, колледжей и вузов на дистанционный режим работы стал одной из необходимых и неотложных мер по борьбе с эпидемией коронавируса, позволивший обеспечить непрерывность образовательного процесса, сохранить здоровье обучающихся и педагогов», — подчеркнула Лилия Гумерова.

По ее словам, потребовалось законодательное закрепление положения о разграничении полномочий между Минпросвещения и Минобрнауки в части координации вопросов реализации дистанционных образовательных технологий: по вопросам общего образования и среднего профессионального образования – за Минпросвещения России, а по вопросам высшего образования – за Минобрнауки России.

При этом, отметила сенатор, позиция Комитета СФ неизменна в том, что главным субъектом образовательной деятельности является учитель. «Никто не заменит живого общения ученика с педагогом», — сказала Лилия Гумерова.

Она обратила внимание на рост поступающих парламентариям обращений со стороны родителей, в которых высказываются опасения возможной замены классического школьного образования дистанционным. «За период противодействия коронавирусной инфекции было немало фейковых новостей, искажающих и подвергающих сомнению необходимые законодательные изменения. Еще раз подтверждаю, мы убеждены, что дистанционное обучение – лишь часть, одна из форм образовательного процесса. Опасения о замене традиционного образования дистанционным беспочвенны», — сказала глава профильного Комитета СФ.

Лилия Гумерова напомнила, что Президент РФ еще в мае этого года назвал провокацией слухи и вбросы о том, что дистанционное образование заменит очное. «Речь идет о донастройке дистанционного образования в нестандартных условиях, например, таких, как сегодня, когда по‑другому невозможно обеспечить непрерывность образовательного процесса, сохранить здоровье педагогов, школьников и студентов», — подчеркнула она.

Ранее уже была принята поправка в целях обеспечения непрерывности образовательного процесса в условиях введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, сказала сенатор.

Она отметила, что принятие законопроекта потребует корректировки подзаконных нормативных правовых актов, в том числе в части регламентации роли и обязанностей педагогических работников, определения перечня преподаваемых в таком формате предметов, выполнения домашних заданий, продолжительности урока, проведения итоговой аттестации, уточнения СанПиНов и др.

«Это также позволит большому количеству школьников одновременно прослушать лекции лучших учителей или даст возможность педагогу в рамках одного проекта объединить школьников из разных регионов. В настоящее время деятельность министерств по организации дистанционного обучения в создавшихся условиях носит рекомендательный характер», — уточнила Лилия Гумерова.

По ее словам, главным субъектом в школе является учитель, любящий детей, знающий свой предмет и передающий знания, что называется, глаза в глаза. «Такая особенная школьная атмосфера направлена и на воспитание детей в лучших традициях отечественного образования», — заключила сенатор.

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