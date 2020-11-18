Максим Уразов и Эмиль Алиев обсудили перспективы развития мини-футбола

Source: Russia Ministry of Sport

Директор Департамента физической культуры и массового спорта Минспорта России Максим Уразов и президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили развитие массовых соревнований по мини-футболу.

Максим Уразов высоко оценил работу Ассоциации, её региональных отделений и партнёров в период пандемии COVID-19, когда в условиях санитарных ограничений удалось доиграть не только профессиональные, но и все детско-юношеские соревнования. В частности, с сентября по ноябрь в Московской и Нижегородской областях прошли 15-й Всероссийский финал проекта «Мини-футбол – в школу» и 12-й Всероссийский финал проекта «Мини-футбол – в вузы».

Оба проекта на протяжении всей своей истории реализуются при непосредственной поддержке Министерства спорта Российской Федерации. Максим Уразов и Эмиль Алиев обсудили новые направления их дальнейшего развития: это касается системы организации соревнований, информационной поддержки, расширения методической базы, проведения различных акций для школьников, студентов, учителей физической культуры.

«Мы провели очень насыщенную встречу, обсудили перспективы школьного, студенческого, корпоративного мини-футбола, – отметил Максим Уразов. – Планы грандиозные, но все они выполнимы. И не могу не отметить, что был впечатлен музеем Ассоциации мини-футбола России, который посетил впервые. Такой коллекции уникальных призов и кубков позавидуют многие».

Пресс-служба Минспорта России

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