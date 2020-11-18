Одобрена ратификация Протокола об охране промышленных образцов к Евразийской патентной конвенции

Source: Russia – Council of the Federation

Документ представил заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Ф. Мухаметшин.

На 492-м заседании Совет Федерации одобрил ратификацию Протокола об охране промышленных образцов к Евразийской патентной конвенции от 9 сентября 1994 г.

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Как напомнил сенатор, ратифицируемый Протокол был подписан в г. Нур-Султане 9 сентября 2019 г. представителями правительств России, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии. Названные государства являются участниками Евразийской патентной конвенции от 9 сентября 1994 г. Протокол заключается с целью расширения Евразийской патентной системы, учреждённой в соответствии с Евразийской конвенцией, путём распространения сферы её действия на охрану промышленных образцов. В настоящее время в рамках Евразийской патентной системы осуществляется охрана изобретений.

Протоколом предусматривается, что авторство, приоритет и исключительное право на промышленный образец удостоверяются евразийским патентом на промышленный образец, который действует одновременно на территории всех договаривающихся государств. Евразийская заявка на промышленный образец может подаваться заявителем непосредственно в Евразийское патентное ведомство или в национальное патентное ведомство, которое осуществляет его пересылку в Евразийское ведомство.

Решение о выдаче или об отказе в выдаче евразийского патента принимается Евразийским ведомством. На основании решения о выдаче евразийского патента ведомство регистрирует промышленный образец в реестре евразийских патентов на промышленные образцы. Евразийский патент выдаётся заявителю незамедлительно после публикации сведений о его выдаче в официальном бюллетене Евразийского ведомства.

Протоколом среди прочего устанавливаются лица, имеющие право получить евразийский патент, определяются объём правовой охраны промышленного образца и срок действия евразийского патента, регулируются вопросы определения права на промышленный образец.

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