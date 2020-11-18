Отсрочка от призыва на военную службу будет предоставлена гражданам, являющимся опекунами несовершеннолетних братьев и сестер

Source: Russia – Council of the Federation

Внесены изменения в законы о социальной защите инвалидов и о мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации.

Сенаторы одобрили Федеральный закон «О внесении изменений в статью 8 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и статью 18 Федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации».

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С докладом по этому вопросу на заседании СФ выступила член Комитета СФ по обороне и безопасности Маргарита Павлова. ПавловаМаргарита Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области

Федеральным законом предоставляется отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации гражданам, являющимся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата и (или) несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан.

Кроме того, согласно документу, выдача заключения о нуждаемости по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре), будет осуществляться не только в случаях предоставления отсрочки от призыва на военную службу, но и отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации.

При принятии проекта федерального закона во втором чтении была учтена поправка, внесенная сенаторами Валерием Рязанским, РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области Александром Варфоломеевым ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия и Татьяной Кусайко. КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области

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