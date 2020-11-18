О. Мельниченко: Продление «дачной амнистии» существенно упростит для граждан процедуры, связанные со строительством частных домов и регистрацией прав на них

Source: Russia – Council of the Federation

Соответствующий Федеральный закон принят в третьем чтении, сообщил сенатор.

«Наша инициатива о продлении упрощенного порядка оформления прав граждан на жилые и садовые дома поддержана Государственной Думой – 18 ноября принят соответствующий Федеральный закон», – сообщил Олег Мельниченко. МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области

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Законопроект о продлении «дачной амнистии» был внесен в Государственную Думу первым заместителем Председателя Совета Федерации Андреем Турчаком, ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области а также председателем Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олегом Мельниченко, первым заместителем председателя того же Комитета СФ Андреем Шевченко, ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области депутатом Государственной Думы Павлом Крашенинниковым.

«Действующая с 2006 года дачная амнистия позволила в упрощенном порядке оформить права более чем на 13 миллионов объектов недвижимости, — отметил председатель Комитета СФ, — однако отдельные ее положения должны закончить свое действие 1 марта 2021 года. Предполагалось, что после этой даты будет применяться уведомительный порядок строительства объектов».

Олег Мельниченко подчеркнул, что принятый Государственной Думой Федеральный закон предусматривает не только продление действия «дачной амнистии» на 5 лет — до 1 марта 2026 г., но и распространение ее действия на жилые и садовые дома, возведенные не только на садовых участках, но и на участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта.

«Федеральный закон направлен на защиту права собственности граждан на принадлежащие им объекты недвижимости и будет являться мотивацией для возобновления активного строительства индивидуального жилья», — отметил сенатор.

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