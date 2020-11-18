Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

18 ноября 2020, 11:00

На всероссийском конкурсе «МедиаТЭК — 2020» в категории «Социальная и экологическая инициатива региональных компаний ТЭК» социальный проект «Детские сердца» Службы по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» занял второе место и попал в тройку лучших практик в области отраслевой журналистики и корпоративных коммуникаций с общественностью.

Всего на федеральный тур «МедиаТЭК — 2020» поступило 586 заявок из 61 региона России. Самой многочисленной была номинация «Социальная и экологическая инициатива».

В рамках проекта «Детские сердца» с участием работников компании и членов их семей было проведено семь мероприятий: «Подари ребенку жизнь — стань донором» (день донора), «Благотворительный велопробег „Навстречу детски сердцам“», «Спартакиада компаний Группы Газпром, работающих на Сахалине», акция «Новогоднее чудо», «Благотворительный лыжный забег» и др.

На пожертвования работников предприятия были приобретены для пациентов областной детской больницы: медицинские товары, гигиенические средства, стульчики для кормления и спецпитание.

Проект «Детские сердца» объединил не только работников предприятия, но и наших коллег — работников компаний Группы Газпром, работающих на Сахалине, для помощи детям, которые в этом нуждаются.

Справка

ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». В рамках реализации Восточной газовой программы компания решает задачи по разработке месторождений Киринского блока сахалинского шельфа, в том числе Киринского и Южно-Киринского месторождений.

Освоение их запасов позволит в значительной степени обеспечить потребности Дальнего Востока России в энергоресурсах и создать условия для экспорта природного газа в страны АТР.

Впервые в истории газовой отрасли России добыча углеводородного сырья на Киринском газоконденсатном месторождении осуществляется с помощью подводного добычного комплекса.

В компании внедрены и функционируют интегрированные системы экологического менеджмента ISO 14001:2015, менеджмента безопасности труда и охраны здоровья OHSAS 18001:2007, менеджмента рисками ГОСТ Р ИСО 31000–2010, менеджмента качества ИСО 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001–2015). Коллектив предприятия составляет более 600 человек. Головной офис компании находится в Южно-Сахалинске.

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