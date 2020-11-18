Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Экодиктант18.11.2020 08:43

Роскосмос принял участие в Экологическом диктанте

Госкорпорация «Роскосмос» и предприятия российской ракетно-космической отрасли приняли участие в Экодиктанте 15 и 16 ноября 2020 года в статусе партнера и участника мероприятия. К участникам Экодиктанта с приветственным словом обратился космонавт Роскосмоса, Герой России Олег Скрипочка.

К Экодиктанту подключились все 85 субъектов нашей страны — на нескольких тысячах очных площадок и в дистанционном формате через Интернет-портал: экодиктант.рус. На нем размещены познавательные видеоматериалы, которые помогли подготовиться к Экодиктанту: узнать больше о раздельном сборе и переработке отходов, пожарной безопасности в лесах, защите исчезающих видов животных и растений.

Свои знания по экологии проверили школьники и студенты, представители федеральных и региональных органов власти, сотрудники крупнейших корпораций — всего свыше двух миллионов человек. Все участники получили сертификаты об участии в данной акции. По просьбам большого количества участников доступ к заданиям на портале экодиктант.рус продлен до вечера 18 ноября 2020 года.

Цель проведения Экодиктанта — формирование экологической культуры, популяризация экологических знаний среди различных слоев населения, повышение уровня экологической грамотности в качестве меры по предупреждению экологических правонарушений и основной составляющей экологической безопасности. Организаторами Экодиктанта являются Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, АНО «Равноправие», Федеральный детский эколого-биологический центр и Общероссийское общественное движение «Ангел-ДетствоХранитель».

Проект реализуется при поддержке двенадцати федеральных министерств и ведомств — Минпросвещения России, МЧС России, Минобрнауки России, Минсельхоза России, Минприроды России, Минэнерго России, Минспорта России, Минкультуры России, Минпромторга России, Росмолодежи, Следственного комитета РФ, Генеральной прокуратуры РФ.

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