Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦНИИмаш#ЦУП#Главное#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-64#ВКД#Наука18.11.2020 18:50

Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков вышли в космос

Командир длительной экспедиции МКС-64, космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков и бортинженер МКС-64, космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков начали 47-й плановый выход в открытый космос (ВКД-47). Им предстоит выполнить ряд работ по монтажу оборудования на внешней поверхности российского сегмента Международной космической станции.

Для обоих космонавтов это первый опыт работы за пределами Международной космической станции. Первое открытие выходного люка стыковочного отсека «Поиск» состоялось в 18:12:28 по московскому времени. Перед началом основной работы за пределами станции космонавты проверили функционирование системы шлюзования и выхода через люк, который не открывался около 11 лет. Повторное открытие люка состоялось в 18:55 мск.

Планируемая продолжительность нахождения космонавтов вне орбитальной станции составит около 5,5 часов. Российский выход в космос впервые осуществляется из стыковочного отсека малого исследовательского модуля (МИМ-2) «Поиск». Предыдущие выходы по российской программе проводились из модуля «Пирс», который в настоящее время готовится к расстыковке с МКС. В следующем году на его место прибудет новый российский модуль «Наука».

В ходе ВКД-47 космонавты Роскосмоса заменят сменную панель регулятора расхода жидкости на модуле «Заря», очистят остекление иллюминатора служебного модуля «Звезда», переключат антенну «Транзит-Б» телеметрической системы с модуля «Пирс» на модуль «Поиск», а также изменят положение датчиков блока контроля давления и осаждения, установленного на «Поиске».

В случае, если работы будут выполнены с опережением графика, подготовлена дополнительная программа. В частности, в рамках эксперимента «Импакт» на агрегатном отсеке служебного модуля «Звезда» запланирован демонтаж планшета № 1 и установка на его место планшета № 2. Это исследование в будущем должно позволить с большей достоверностью определять уровни загрязнения научной и служебной аппаратуры, установленной на внешнем борту станции.

Для внекорабельной деятельности космонавты будут использовать скафандры «Орлан-МКС», один из них с красными лампасами (космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков), другой — с синими (космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков). «Орлан-МКС» отличается от предыдущей версии скафандра «Орлан-МК» внутренней герметичной оболочкой, изготовленной из высокотехнологичной ткани, а также новой автоматизированной системой водяного охлаждения, которая поддерживает наиболее комфортную температуру. Кроме того, на скафандре установлена новая система отображения информации.

Госкорпорация «Роскосмос» транслирует работы космонавтов в открытом космосе на своем официальном сайте в разделе «Прямые трансляции», а также на страницах в социальных сетях.

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