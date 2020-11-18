Совет Федерации дал согласие на направление в Нагорный Карабах воинского формирования РФ

Source: Russia – Council of the Federation

На 492-м заседании палаты принято Постановление об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории РФ.

Совет Федерации на 492-м заседании принял Постановление о направлении в Нагорный Карабах с 10 ноября 2020 года воинского формирования Вооруженных Сил РФ.

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«9 ноября 2020 года было принято совместное заявление президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и Президента РФ о прекращении 10 ноября 2020 года с 00:00 по московскому времени огня и военных действий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. В целях соблюдения договоренностей о прекращении огня и других военных действий с азербайджанской и армянской сторон, во избежание массовой гибели гражданского населения Нагорного Карабаха и причинения существенного ущерба гражданским объектам мной было принято решение о незамедлительном направлении воинского контингента Вооруженных сил РФ в Нагорный Карабах», — говорится в документе.

В соответствии с положениями Конституции РФ и Федерального закона о порядке предоставления РФ военного и гражданского персонала для участия в деятельности по поддержанию и восстановлению международного мира и безопасности Президент России внес в Совет Федерации предложение о принятии Постановления о согласии о направлении в Нагорный Карабах с 10 ноября 2020 года воинского формирования Вооруженных Сил РФ с необходимым вооружением, военной и специальной техникой.

На заседании выступили председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев, БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев, КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края

Постановление об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации сенаторами было принято единогласно.

Комментируя решение, принятое верхней палатой парламента, Председатель СФ Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга отметила, что ввод миротворческих сил сыграл ключевую роль в остановке боевых действий, прекращении кровопролития, принес мир на многострадальную землю Нагорного Карабаха. «Сегодня наши миротворцы выполняют важнейшую гуманитарную миссию, обеспечивают безопасность возвращения беженцев, оказывают медицинскую помощь. Мы видим, как положительно реагируют люди на присутствие наших миротворцев, понимая, что они, наконец, принесли мир и покой».

Согласно Конституции России, решение вопроса о возможности использования Вооруженных Сил РФ за пределами территории Российской Федерации относится к ведению Совета Федерации. Вопрос о возможности использования Вооруженных Сил за пределами территории РФ рассматривается сенаторами по предложению Президента России.

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