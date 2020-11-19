А. Майоров: Меры по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного промысла направлены на сохранение и устойчивое использование живых морских ресурсов

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировал принятие соответствующего Федерального закона.

Устранение предпосылок для возможного незаконного промысла и нелегальных поставок уловов создает условия для развития хозяйственной деятельности по добыче и переработки уловов водных биоресурсов, поступлению необходимых платежей в бюджет, увеличению рабочих мест, обеспечению населения доступной и разнообразной рыбной продукцией, являющейся важнейшим источником питания.

Смотрите также

Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

Сенатор прокомментировал принятие Государственной Думой Федерального закона «О ратификации Соглашения о мерах государства порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла», внесенного Правительством РФ.

Как отметил Алексей Майоров Соглашение о мерах государства порта непосредственно направлено на борьбу с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым рыбным промыслом (ННН-промысел). Документ принят Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) в 2009 г. и вступил в силу 5 июня 2016 г.

Комментируя нормы Соглашения, парламентарий сообщил, что оно обязывает страны, присоединившиеся к нему, ввести в своих портах ряд мер для предотвращения выгрузки незаконно добытых уловов, а также обмениваться информацией о судах, которые были заняты незаконным промыслом или осуществляющих деятельность, связанную с ними. Документом определен порядок инспектирования иностранных судов с целью выявления признаков, указывающих на осуществление незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла.

По данным ФАО, ННН-промысел представляет прямую и значительную угрозу для сохранения и рационального использования запасов многих видов водных биоресурсов Мирового океана. Так, на незаконный вылов может приходиться около 15 проц. общемирового годового объема промышленного рыболовства.

Сенатор подчеркнул, что ратификация Соглашения подтверждает последовательную политику и системную работу Правительства РФ совместно с Федеральным Собранием по повышению эффективности противодействия ННН-промыслу и нелегальным поставкам уловов и рыбопродукции, а также устранения причин и условий, способствующих формированию и развитию такого промысла.

Алексей Майоров напомнил, что распоряжением Правительства РФ был утвержден Национальный план действий по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла, Документом предусмотрено, что Российская Федерация установит возможность захода в российские морские порты только для тех иностранных рыболовных судов, которые подтвердят законность происхождения находящихся на их борту уловов водных биоресурсов, а также будет развивать международное сотрудничество в области противодействия незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла и незаконного оборота уловов водных биоресурсов.

Алексей Майоров подчеркнул важность ратификации Соглашения для России, поскольку его реализация будет способствовать укреплению международного сотрудничества в противодействии ННН-промыслу, обеспечению сохранения и устойчивого использования живых морских ресурсов. «Соглашение о мерах государства порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла будет способствовать сохранению и устойчивому использованию живых морских ресурсов», — уверен законодатель.

MIL OSI