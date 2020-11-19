А. Турчак: Мы предлагаем продлить до 1 мая 2021 года отсрочку по выплате долгов для малого и среднего бизнеса

Source: Russia – Council of the Federation

Внесенный законопроект также продлевает до 1 июля 2021 г. период запрета изъятия движимого имущества должников-пенсионеров, отметил первый вице-спикер СФ.

Внесен проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особенностях исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также возврата просроченной задолженности в период распространения новой коронавирусной инфекции».

Об этом сообщил первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Турчак. ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области

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Авторы законопроекта — первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, депутаты Государственной Думы Сергей Неверов и Александр Хинштейн.

Андрей Турчак напомнил, что летом был оперативно принят законопроект об отсрочке платежей по задолженностям для пострадавшего от пандемии бизнеса и пенсионеров с просроченными кредитами. «Это оказалось очень востребованной мерой поддержки. К сожалению, ситуация с распространением коронавируса в нашей стране остается сложной. Сейчас люди старшего поколения вынуждены соблюдать режим самоизоляции, не все работающие пенсионеры могут продолжить работу в удаленном формате. Также, не весь бизнес сумел выправить свою финансовую ситуацию за короткий летний срок. Поэтому нами был подготовлен данный законопроект, который продлевает до 1 мая 2021 года отсрочку по выплате долгов для малого и среднего бизнеса. И до 1 июля 2021 года продлен период запрета изъятия движимого имущества должников-пенсионеров», – первый вице-спикер Совета Федерации.

Как считают авторы законопроекта, реализация предлагаемых мер позволит сохранить защиту граждан и организаций, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции, и минимизировать ее негативные последствия.

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