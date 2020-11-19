А. Чернецкий: Законодательное определение особого статуса апартаментов поможет обеспечить комфортные условия проживания граждан

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел парламентские слушания по проблемам определения правового статуса апартаментов как объекта недвижимости.

В Совете Федерации состоялись парламентские слушания на тему «Проблемы определения правового статуса апартаментов как объекта недвижимости». Мероприятие провел первый заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий. ЧернецкийАркадий Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Свердловской области

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В парламентских слушаниях приняли участие сенаторы РФ, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин, директор Департамента финансовой политики Министерства финансов РФ Иван Чебесков, статс-секретарь, заместитель руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Алексей Бутовецкий, представители региональных органов власти, строительных компаний, эксперты.

За последние годы строительство апартаментов стало настолько масштабным, что проблемы, связанные с проживанием в них, вышли на государственный уровень

Аркадий Чернецкий подчеркнул особую актуальность темы слушаний. «За последние годы строительство апартаментов стало настолько масштабным, что проблемы, связанные с проживанием в них, вышли на государственный уровень».

Парламентарий обратил внимание на то, что эти вопросы нашли свое отражение в Общенациональном плане действий по восстановлению экономики.

Юридический статус апартаментов остается неопределенным с момента их появления на рынке недвижимости, сказал сенатор. «Формально апартаменты относятся к нежилой коммерческой недвижимости. Основной причиной появления апартаментов стал дефицит площадок под жилищное строительство, особенно это касается крупных городов. Это вынуждает девелоперов искать обходные пути для вложения своих инвестиций. Застройщики переоборудуют помещения в коммерческих и даже бывших промышленных зданиях в жилые, оснащают их всем необходимым для комфортного проживания. Таким образом, в рамках одного проекта удается сочетать офисные, жилые и торгово-развлекательные площади».

Вместе с тем, отметил сенатор, апартаменты не являются новым явлением в международной практике. «Строительство многофункциональных зданий с апартаментами широко распространено в зарубежных странах, законодательство которых детально регулирует их правовой статус. В нашей стране согласно существующему законодательству апартаменты не признаются жилыми помещениями, являясь при этом полноценными объектами гражданско-правовых отношений. Это позволяет застройщикам при строительстве зданий с апартаментами не придерживаться установленных требований, предъявляемых к жилью».

По словам парламентария, основным камнем преткновения и проблемой для органов власти является отсутствие обязанности застройщика обеспечивать такой сегмент рынка недвижимости объектами социальной инфраструктуры. «Данные обстоятельства значительно удешевляют себестоимость объекта и формируют конечную привлекательную цену на апартаменты, которые стоят дешевле аналогичных квартир в среднем на 20 процентов. Это их серьезное конкурентное преимущество».

Также одним из плюсов апартаментов сенатор назвал удобное местоположение в деловых кварталах с развитой инфраструктурой и улучшенную планировку. «Однако сравнительно низкая цена на апартаменты нередко оборачивается рядом проблем для их приобретателей».

Среди них — невозможность прописки, повышенный налог на имущество, повышенные коммунальные и эксплуатационные расходы, отсутствие гарантий предоставления коммунальных услуг, государственных жилищных программ поддержки, льготных условий кредитования и субсидий.

Парламентские слушания на тему «Проблемы определения правового статуса апартаментов как объекта недвижимости»

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Граждане, приобретающие нежилые помещения — апартаменты по договорам долевого участия, не защищены и в случае банкротства застройщика, сказал Аркадий Чернецкий. «Единственным вариантом определить правовой статус апартаментов как жилых помещений на сегодняшний день является применение статей Жилищного кодекса о переводе нежилого помещения в жилое. Но подобный перевод возможен исключительно в случае, если помещение отвечает жестким требованиям, предъявляемым к жилым помещениям. В настоящее время для апартаментов это в принципе невозможно, поскольку апартаменты, как правило, не соответствуют в полной мере установленным требованиям».

«Перед нами стоит задача легализации физически существующих, но не отраженных ни в жилищном, ни в градостроительном законодательстве объектов, и создания понятных «правил игры» применительно к будущему строительству», — подчеркнул сенатор.

Аркадий Чернецкий отметил, что при профильном Комитете СФ создана рабочая группа по вопросам совершенствования механизмов защиты прав граждан – приобретателей жилых и нежилых помещений (апартаментов). «Рабочей группой был подготовлен проект федерального закона о внесении изменений в Жилищный кодекс и другие законодательные акты, направленный на установление правового статуса многофункциональных зданий и апартаментов. По нашему мнению, закрепление особого статуса апартаментов может положительно сказаться на достижении целей федеральных проектов в сфере жилья и городской среды и обеспечить комфортные условия проживания граждан в таких помещениях».

В ходе слушаний участники обсудили подходы к определению правового статуса апартаментов, региональные практики, высказали конкретные предложения по решению проблемы.

Все замечания и предложения, прозвучавшие в ходе обсуждения, будут рассмотрены и учтены при дальнейшей работе над соответствующим законопроектом, сказал Аркадий Чернецкий.

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