Башкин «Круглый стол» на тему «Проблемы законодательного регулирования правового положения прокурора и адвоката в уголовном процессе»

Source: Russia – Council of the Federation

А. Башкин провел в режиме видеоконференции «круглый стол».

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области провел в режиме видеоконференции «круглый стол» на тему «Проблемы законодательного регулирования правового положения прокурора и адвоката в уголовном процессе».

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В мероприятии приняли участие сенаторы Людмила Нарусова НарусоваЛюдмила Борисовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Тыва и Владимир Полетаев, ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай статс-секретарь, заместитель президента Федеральной палаты адвокатов Константин Добрынин, вице-президент Адвокатской палаты Москвы Вадим Клювгант, вице-президент Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Юрий Новолодский, представители Генеральной прокуратуры РФ, аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ, профильных вузов и экспертного сообщества.

Александр Башкин отметил, что нормы уголовно-процессуального права, которые регулируют деятельность прокурора и адвоката, содержание и объем их полномочий, на различных этапах развития правоприменения требуют постоянного внимания со стороны законодателей с учетом меняющегося характера отношений, динамики правоприменительной практики. «Наш Комитет Совета Федерации держит в поле зрения этот вопрос».

«Мы неоднократно обсуждали, в том числе на площадке экспертного совета Комитета Совета Федерации, предложение о возврате прокурорам такого полномочия, как обязательность обеспечения требования прокурора для органов предварительного расследования, либо возможности для прокурора истребовать материалы на любом этапе расследования и другие», — сказал Александр Башкин.

«Круглый стол» на тему «Проблемы законодательного регулирования правового положения прокурора и адвоката в уголовном процессе»

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Александр Башкин

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«Круглый стол» на тему «Проблемы законодательного регулирования правового положения прокурора и адвоката в уголовном процессе»

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Людмила Нарусова

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«Круглый стол» на тему «Проблемы законодательного регулирования правового положения прокурора и адвоката в уголовном процессе»

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«Круглый стол» на тему «Проблемы законодательного регулирования правового положения прокурора и адвоката в уголовном процессе»

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«Круглый стол» на тему «Проблемы законодательного регулирования правового положения прокурора и адвоката в уголовном процессе»

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«Круглый стол» на тему «Проблемы законодательного регулирования правового положения прокурора и адвоката в уголовном процессе»

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«Развитие общества невозможно без надежной судебной системы, а она не может функционировать без такой важной процессуальной фигуры, как адвокат», — указал парламентарий.

Сенатор отметил, что государство уделяет большое внимание укреплению статуса, прав адвоката. Он также обратил внимание на тему обеспечения их профессиональных возможностей.

Александр Башкин подчеркнул, что Россия занимается этими вопросами не только на национальном, но и международном уровне. «На одной из заседаний Парламентской Ассамблеи Совета Европы мною был представлен российский доклад на тему «Права и гарантии адвокатов». Он был принят единогласно, были приняты резолюция и рекомендации Совету министров СЕ с предложением выработать Европейскую конвенцию о правах и гарантиях адвокатов», — сказал Александр Башкин.

По мнению Людмилы Нарусовой, прослеживается необходимость совершенствования законодательства, в том числе построение судопроизводства на принципе состязательности сторон. В частности, считает она, это касается положения адвоката и на стадии досудебного разбирательства, и в самом судебном процессе

Константин Добрынин затронул тему обеспечения равного статуса адвоката и прокурора, отметив, что адвокаты регулярно сталкиваются с неправомерными отказами в допуске к доверителям, к участию в производстве. Он также затронул тему внесения изменений в законодательство в данной сфере.

ПРЕСС-СЛУЖБА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

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