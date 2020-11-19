Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступил на пленарном заседании Российского научного форума.

Заместитель Председателя Совета Федерации Юрий Воробьев ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области выступил на пленарном заседании Российского научного форума «Экология и общество: баланс интересов».

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В мероприятии принимают участие более 270 человек из 20 регионов России, а также стран ближнего зарубежья.

Форум объединил российских ученых, преподавателей ведущих вузов, политиков, представителей гражданского общества и бизнеса для обсуждения вопросов, связанных с проблемами экологизации экономики и общества и переходом государства на модель устойчивого развития.

Юрий Воробьев отметил важность поставленных перед современной наукой экологических вопросов и пожелал успехов в решении обозначенных проблем.

С приветственным словом к участникам также обратились представители правительства Вологодской области и администрации города Вологды.

Заместитель Председателя Совета Федерации Юрий Воробьев выступил на пленарном заседании Российского научного форума «Экология и общество: баланс интересов»

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Пленарное заседание Российского научного форума «Экология и общество: баланс интересов»

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Пленарное заседание Российского научного форума «Экология и общество: баланс интересов»

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Заместитель Председателя Совета Федерации Юрий Воробьев

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Заместитель Председателя Совета Федерации Юрий Воробьев выступил на пленарном заседании Российского научного форума «Экология и общество: баланс интересов»

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В ходе форума ученые представили более 130 докладов, посвященных актуальным вопросам гармонизации интересов общества, экономики и окружающей среды, устойчивому развитию территорий и рациональному природопользованию, экологизации бизнеса и урбоэкологии, экологии в лесном и агропромышленном комплексах, вопросам охраны территорий, растительного и животного мира, развития арктических территорий, социальной экологии и экологического образования.

Мероприятие реализуется в рамках Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы».

Организатором форума выступает Вологодский научный центр РАН при активной поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и Правительства Вологодской области.

В рамках форума пройдут секционные заседания, круглые столы, состоится межвузовская биологическая Универсиада и Биологический турнир школьников.

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