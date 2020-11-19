Встреча с руководителем ФНС Даниилом Егоровым

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Даниил Вячеславович, добрый день!

Даниил Вячеславович, в 1990 году, 21 ноября 1990 года, была создана Главная налоговая инспекция в рамках Минфина тогда. Прошло 30 лет, время солидное, и многое изменилось в работе ведомства. Оно стало не просто самостоятельным, оно стало одним из ключевых фискальных ведомств страны, и сейчас, благодаря усилиям сегодняшнего Председателя Правительства, превратилось в очень высокотехнологичное ведомство, внедрено очень много современных инструментов, сервисов.

Как Вы оцениваете работу сегодня? И конечно, каковы результаты?

Д.Егоров: Спасибо большое за поздравления, это честь для всего нашего коллектива.

Если говорить о службе сегодня, то, конечно, стратегия на цифровизацию себя, с нашей точки зрения, абсолютно оправдала, потому что та адаптация, которую мы совершили в период ограничений, позволила нам, по сути, работать в трех ипостасях.

Первая – это, конечно, сбор налогов. Здесь, безусловно, нельзя снимать со счетов три фактора. Это и ограничения цен на нефть, и ограничения, соответственно, добычи. С другой стороны, речь идет о том, что, безусловно, произошло сжатие спроса и предложения ввиду ограничений не только внутри страны, но и по всему миру. И третье – это те меры, которые на основании Ваших решений принимало Правительство с точки зрения помощи бизнесу, потому что, конечно, это были, в том числе, и налоговые послабления.

В итоге, если во втором квартале у нас снижение поступлений составило 26 процентов, то уже по итогам 10 месяцев поступления ставили 16,9 триллиона рублей, я говорю о консолидированном бюджете, и это минус 11 процентов.

Следует обратить внимание, что там, где были сконцентрированы максимальные усилия, – это помощь для сохранения занятости бизнесу, – соответственно, это отразилось и на поступлении зарплатных налогов так называемых, если мы говорим о подоходном налоге и страховых взносах. Подоходный налог подрос на 4 процента. Мы так видим, что эта динамика сохранится и до конца года, я имею в виду по сравнению с прошлым годом. При этом страховые взносы, там, где по Вашему решению было снижение для малого бизнеса в два раза ставок, с 30 до 15 процентов, а это 74 процента компаний страны, там все равно мы остались в позитивном поле, и все равно сбор показывает положительный результат.

При всем этом, если говорить о второй ипостаси, то наши технологии, наши компетенции в цифровизации помогли реализовать меры поддержки бизнесу: это и субсидии на поддержку заработной платы – более 91 миллиарда рублей, это блокчейн-платформа, которую мы развернули для того, чтобы помогать в выдаче льготных кредитов, где по первой и второй программе было выдано более 500 миллиардов рублей.

Более того, сейчас мы рассматриваем эту платформу с коллегами из банковского сообщества, чтобы обогащать данные банковской системы нашей информацией, потому что это снижает неопределенность, это снижает риски, а значит и снижает ставки по кредитам. Поэтому мы постараемся реализовать и эту часть тоже.

Немаловажным мне представляется то, что мы также по Вашему поручению реализовали программу для самозанятых, мы вернули все налоги за 2019 год и начислили более 15 миллиардов…

В.Путин: Это состоялось?

Д.Егоров: Да, это состоялось, налог на профессиональный доход им возвращен.

Второе. Мы начислили так называемые бонусы, как их принято называть, это по сути капитал на уплату налогов более 15 миллиардов рублей сегодня работающим людям, и их уже более миллиона 300 тысяч человек работает. Поэтому те, кто поверил в легальность, те, кого официально регистрировали и те, кто регистрировались сами, – те получили максимальную поддержку от государства.

В.Путин: После этого количество самозанятых не увеличилось?

Д.Егоров: Увеличилось. У нас [количество] самозанятых растет по 5 тысяч человек в день. Поэтому тут, с одной стороны, нужно быть очень аккуратным, чтобы смотреть, чтобы не было перетоков из трудовых отношений в самозанятые. С другой стороны, конечно, это серьезное подспорье людям быть легальными – просто, удобно, без лишней административной нагрузки.

В.Путин: Это очень хорошо еще и потому, что государство декларирует какие-то задачи и цели и реализует. Конечно, у граждан всегда много претензий к государству, и обоснованно, как правило, но если государству удается реализовывать заявленные цели и выполнять свои обещания, то это дает очень позитивную динамику развития в данном случае в этом секторе экономики.

Д.Егоров: Именно поэтому мы основные усилия вкладываем в коммуникации и снижение конфликтности в налоговой сфере. Мы считаем, что именно за счет этого мы сможем оказывать тот уровень услуг, который людям позволит, по сути, уплачивать налоги самим, а не с помощью каких-то контрольных мероприятий. Для нас это высшая ценность.

В.Путин: И количество выездных проверок, надеюсь, сокращается?

Д.Егоров: Если у нас 2010 год – это 70 тысяч проверок, прошлый год – это 9 тысяч проверок. Я поясню: здесь вопрос не в том, что мы просто сокращаем проверки, а суть заключается в том, что мы внедряем аналитические инструменты, и, по сути, компании видят, что транзакции отслеживаются, и смысла уходить [уплаты налогов] просто никакого нет.

Нам вообще кажется, что даже важно не как цифры изменились, а мы сегодня наблюдаем минимальную сумму, долю налогового разрыва, например в НДС, 0,43 процента от всех оборотов, всех вычетов страны. Такой минимальной цифры мы еще не наблюдали, а качество, то есть привычка ухода от уплаты налогов, по сути, сама уходит. Даже в такой кризисной ситуации мы все равно наблюдаем очень низкие показатели налогового разрыва – это, мне кажется, особенная ценность.

В.Путин: Результаты этого года каковы?

Д.Егоров: Если говорить о результатах этого года, то мы планируем выйти на 20,5 триллиона рублей консолидированного бюджета (это минус 10 процентов к прошлому году). Если мы говорим о том, чтобы отложить и посмотреть, как без фактора углеводородов складываются поступления, то мы выходим ноль в ноль, то есть мы выходим ровно с теми же поступлениями, что были в том году.

В.Путин: Это хорошо, это значит, что все-таки ненефтегазовый доход у нас стабильный.

Д.Егоров: Да, совершенно верно, удержались.

В.Путин: Он, наверное, даже увеличивается. Я думаю, может быть, даже и повыше станет.

Д.Егоров: Мы, как всегда, консервативны, поэтому посмотрим конец года. Надеюсь, что, может быть, какой-то плюс покажет. Тут главное – не передавить.

Главная наша задача, чтобы сейчас людям было спокойно и комфортно работать. Именно поэтому мы и ограничения сделали по взысканию, очень аккуратно к этому подходим, по контрольным мероприятиям, и банкротство по Вашему решению перенесено. Введен, по сути, мораторий на банкротство до следующего года.

В.Путин: Я знаю. Хорошо, спасибо.

MIL OSI