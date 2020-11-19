В Липецкой области прокуратура защитила права 88-летней вдовы ветерана Великой Отечественной войны

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Грязинская межрайонная прокуратура Липецкой области провела проверку по жалобе 88-летней вдовы ветерана Великой Отечественной войны, которой отказали в единовременной выплате в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Прокуратура установила, что управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Грязинском районе дважды отказало пенсионерке в единовременной выплате в связи с отсутствием документов, подтверждающих участие ее мужа в боевых действиях.

При этом правовой статус заявительницы как вдовы участника Великой Отечественной войны был подтвержден документально и не оспаривался.

В связи с этим прокурор обратился в суд с требованием обязать территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации произвести вдове ветерана единовременную выплату в размере 75 тыс. рублей.

Решением суда требования прокурора удовлетворены.

В настоящее время пенсионерка получила причитающиеся ей денежные средства.

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