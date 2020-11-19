В Москве пройдут Суперфинал всероссийских соревнований среди студентов по баскетболу 3х3 и Кубок «Движение вверх 3х3»

Source: Russia Ministry of Sport

21 и 22 ноября в Москве состоится Фестиваль спорта «Движение вверх». Мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Департамента спорта города Москвы.

Под эгидой Фестиваля пройдут сразу два крупных турнира по баскетболу 3х3: Суперфинал всероссийских соревнований среди студентов по баскетболу 3х3 и Кубок «Движение вверх» 3х3.

Ассоциация студенческого баскетбола (АСБ) – крупнейшая студенческая спортивная лига Европы. С августа по ноябрь 2020 года АСБ провела 30 региональных турниров по баскетболу 3х3 по всей России, в которых приняли участие более 2000 студентов. Все победители региональных турниров, а также призёры наиболее статусных из них получили приглашения на всероссийский Суперфинал АСБ в Москву. К ним добавятся обладатели wild card – специально приглашённые организаторами команды.

Всего в Суперфинале всероссийских соревнований среди студентов по баскетболу 3х3 примут участие 32 мужские и 32 женские команды. Они поборются за звание чемпиона России по баскетболу 3х3 среди студентов и право представлять нашу страну на международных студенческих соревнованиях по баскетболу 3х3. В первый игровой день, 21 ноября, пройдут матчи группового этапа и 1/8 финала у мужчин и женщин. Во второй игровой день, 22 ноября, – плей-офф с четвертьфинальной стадии. Решающие матчи будут показаны в прямом эфире на телеканале «Матч! Страна» и в Интернете.

Кубок «Движение вверх» 3×3 среди мужских и женских команд пройдёт в двух возрастных группах (2003-2006 г.р. и 2002 г.р. и старше). Это массовый турнир для всех желающих команд. Прямую трансляцию матчей можно будет посмотреть в Интернете.

В программе Фестиваля запланированы мероприятия для зрителей: Матч друзей АСБ, конкурсы баскетбольных умений, трёхочковых бросков и по броскам сверху. На площадке будет работать ди-джей, установлен видеоэкран, пройдут промоакции, организована развлекательная фан-зона.

Баскетбол 3х3 стремительно набирает популярность в нашей стране и в мире. Дебют дисциплины в олимпийской программе состоится на Играх XXXII Олимпиады в Токио (Япония), которые пройдут в 2021 году.

Фестиваль спорта «Движение вверх» организован для популяризации здорового образа жизни и занятий физической культурой и спортом среди молодого поколения.

Наименование «Движение вверх» стало широко известно после выхода одноимённого фильма о легендарной победе сборной СССР над сборной США в финальном матче мужского баскетбольного турнира на Олимпиаде 1972 года. В основу фильма частично легла автобиографическая книга выдающегося баскетболиста Сергея Белова, который являлся инициатором создания и первым спортивным директором АСБ.

В настоящее время спортивно-образовательный холдинг «Движение вверх» объединяет баскетбольную академию, обучающие семинары и курсы для тренеров и спортивных менеджеров, мобильные приложения для тренировок и другие проекты.

Место проведения Фестиваля – баскетбольный центр «Территория мяча» (г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 13, с. 24). Вход для зрителей свободный при соблюдении санитарных требований.

Контактное лицо для СМИ и аккредитация – руководитель PR-департамента АСБ Артём Александрович Садовников, +7 905 058 33 73, sadovnikov@asbasket.ru

Пресс-служба Минспорта России

MIL OSI