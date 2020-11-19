В. Полетаев принял участие в III Международной научно-практической конференции «Миграция и глобальные вызовы третьего десятилетия»

Source: Russia – Council of the Federation

Участники обсудили проблемы миграции населения, как одного из наиболее массовых явлений, оказывающих влияние на политический, экономический, экологический ландшафт стран, регионов и континентов.

Первый заместитель председателя Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай Владимир Полетаев ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай принял участие в III Международной научно-практической конференции «Миграция и глобальные вызовы третьего десятилетия». От имени Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству сенатор поприветствовал организаторов, участников и гостей.

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«В современном мире увеличиваются масштабы миграции, а также происходит усиление интенсивности потоков международной миграции, — отметил Владимир Полетаев в своем выступлении. — Россия, как участница всех мировых процессов, активно вовлекается в миграционный круговорот и находится среди стран-лидеров по количеству принимаемых мигрантов».

На протяжении последних лет в Российской Федерации идет активный процесс совершенствования правового регулирования миграционных процессов.

Сенатор рассказал о том, что противодействие нелегальной миграции, получение российского гражданства, правовой статус беженцев, трудовая миграция, государственная политика в отношении соотечественников за рубежом, необходимость социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в российское общество, — вопросы, которые традиционно находятся под пристальным вниманием федерального законодателя.

«Новые времена привносят новые вызовы и угрозы современному миропорядку. Новые вызовы ставят новые задачи, поэтому законодательство, как главный инструмент правового регулирования миграции в Российской Федерации, чутко реагирует на те проблемы, с которыми мы столкнулись, — подчеркнул парламентарий. — В целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, при неукоснительном соблюдении прав человека, в миграционном процессе были скорректированы отдельные положения законодательства, регулирующие в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства правила въезда и осуществления трудовой деятельности».

В заключение выступления Владимир Полетаев пожелал собравшимся плодотворной работы, творческих успехов и новых свершений…

Мероприятие проходит на площадке Российского университета дружбы народов. В течение работы конференции российские и иностранные профильные специалисты, в том числе из государств-участников Европейского Союза и СНГ, а также из Латинской Америки, Африки и Азии обсудят важнейшие вопросы, касающиеся миграции населения.

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