В Севастополе пройдёт Всероссийский турнир «Люди сильнее машин»

Source: Russia Ministry of Sport

В субботу, 21 ноября, в Севастополе в рамках проекта «Сильнейшая нация мира» состоится Всероссийский турнир «Люди сильнее машин».

Проект «Сильнейшая нация мира» реализуется по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина по итогам встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя, состоявшейся 18 марта 2020 года.

Организаторами турнира выступают Управление по делам молодёжи и спорта Севастополя, Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя и Федерация пауэрлифтинга Севастополя.

Участники будут состязаться в историческом месте на территории Константиновского равелина. С целью недопущения распространения COVID-19 соревнования состоятся без зрителей в формате теле- и онлайн-трансляций.

Следить за турниром силового экстрима можно будет в режиме реального времени в прямом эфире на телеканале «Севастопольское телевидение», его официальном сайте https://stv92.ru/, а также на Youtube-канале https://www.youtube.com/channel/UCt3r07eTpYZ004EBvPx19Bg. Начало в 14:00.

Спортсменам, большинство из которых занимают верхние строчки рейтинга Ассоциации российских силачей 2018/19, предстоит справиться с целым рядом сложнейших заданий: Арм-овер-арм (ручная буксировка канатом) тяжелого колёсного транспорта, таер-флип (кантовка гигантской покрышки), становая тяга Оси Аполлона с отягощением в виде колёс от автомобиля (начальный вес 275 кг, шаг 25 кг), супер йок (или суперкоромысло) – перенос кузова автомобиля, переделанного под коромысло, эстафета «Тачка» – перемещение автомобиля, удерживаемого с одной стороны, и перенос покрышки весом 100 кг.

Ведущий турнира – Вячеслав Максюта, обладатель титула «Самый сильный человек России», чемпион и рекордсмен страны, тренер. В состав судейской бригады входят Сергей Романчук – победитель и призёр российских и международных турниров по силовому экстриму, мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу, первым в мире поднявший шар весом 243 кг, и Сергей Горьков – один из основателей силового экстрима в Республике Крым. Почётный гость турнира и лицо проекта «Сильнейшая нация мира» – Михаил Шивляков, который входит в топ-10 сильнейших людей планеты. В октябре он установил мировой рекорд в становой тяге в категории мастеров – 436 кг.

Контакты для СМИ:

Паллер Михаил Вадимович, руководитель проекта, тел.: +7 978 745 87 60

Пресс-служба АНО «Сильнейшая нация мира», тел. +7 918 054 84 30

Пресс-служба Минспорта России

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