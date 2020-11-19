В СФ состоялось совещание по проблемам региональных телеканалов в условиях перехода на цифровой формат вещания

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие провел сенатор Алексей Русских.

В Совете Федерации состоялось совещание «Проблемы полноценного распространения информации, создаваемой региональными и муниципальными телеканалами, в условиях перехода на цифровое эфирное телевещание». Мероприятие провел заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Алексей Русских. РусскихАлексей Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Московской области

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В совещании приняли участие член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Денис Гусев, ГусевДенис Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Бэлла Черкесова, представители федеральных и региональных органов государственной власти, федеральных вещателей и региональных телеканалов.

Алексей Русских затронул вопросы ликвидации «цифрового неравенства» в стране. «За десятилетие была проделана большая работа, создана крупнейшая в мире цифровая эфирная телесеть, состоящая из более 5 тысяч объектов связи, около 99 процентов населения получили возможность принимать двадцать цифровых эфирных телеканалов в составе первого и второго «мультиплексов». При этом улучшилось качество сигнала», — рассказал сенатор.

Он напомнил, что в 2019 году Совет Федерации неоднократно обращался к теме перехода на цифровое телевещание. «Отключение от аналогового вещания согласно рекомендации СФ проходило поэтапно. Остро обсуждался вопрос сохранения вещания региональных каналов, которые позволяют поддерживать необходимый уровень информированности населения по вопросам федеральной и региональной повестки дня по важным для граждан темам».

Региональным телеканалам продлена до августа 2021 года возможность продолжать вещание в аналоговом формате, предоставлен цифровой эфир для программ обязательных общедоступных телеканалов субъектов Федерации

На сегодняшний день принят ряд мер поддержки регионального телевидения, отметил Алексей Русских. «Региональным телеканалам продлена до августа 2021 года возможность продолжать вещание в аналоговом формате, предоставлен цифровой эфир для программ обязательных общедоступных телеканалов субъектов Федерации».

Также программы региональных телеканалов транслируются в «региональной нарезке» на телеканале ОТР, рассказал сенатор.

Алексей Русских

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Совещание на тему «Проблемы полноценного распространения информации, создаваемой региональными и муниципальными каналами, после перехода на цифровое эфирное телевещание»

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Денис Гусев

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Совещание на тему «Проблемы полноценного распространения информации, создаваемой региональными и муниципальными каналами, после перехода на цифровое эфирное телевещание»

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Совещание на тему «Проблемы полноценного распространения информации, создаваемой региональными и муниципальными каналами, после перехода на цифровое эфирное телевещание»

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Совещание на тему «Проблемы полноценного распространения информации, создаваемой региональными и муниципальными каналами, после перехода на цифровое эфирное телевещание»

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«На поддержку местных вещателей направлено создание так называемой «22-й кнопки» – установление статуса муниципального общедоступного канала, который предусматривает обязательность включения такого канала бесплатно и для вещателей, и для абонентов в пакеты операторов кабельного телевидения, работающих на соответствующей территории».

Вместе с тем, отметил Алексей Русских, в Постановлении СФ по вопросу перехода на цифровое эфирное телевещание фиксировались поручения о рассмотрении возможности создания «третьего мультиплекса», включающего региональные каналы, с выделением необходимых частот.

«В настоящее время этот вопрос пока не решен», — сказал сенатор.

Денис Гусев, представляющий в СФ исполнительный орган государственной власти Ненецкого автономного органа, подчеркнул, что для удаленных субъектов РФ вопросы распространения информации, работы местных телеканалов очень значимы. «Это важная составляющая экономической, политической и культурной жизни региона».

Бэлла Черкесова отметила, что сложности, с которыми столкнулась медиаотрасль в регионах, наложились на проблемы, связанные с распространением коронавируса. Замминистра рассказала о мерах поддержки, которые оказываются различным СМИ, в том числе региональным и муниципальным телеканалам.

На совещании обсуждались проблемные вопросы, с которыми стакиваются субъекты Федерации и телерадиовещатели после перехода на цифровое вещание.

В ходе дискуссии прозвучали предложения, связанные как с развитием технической базы региональных телеканалов, так и повышения качества регионального и муниципального телевещания. Представители регионов рассказали о текущих проблемах и успешных практиках. Было отмечено, что лучшие практики чаще всего связаны с синергией возможностей региональных телеканалов, руководства субъектов РФ и представителей бизнес-сообщества. Прозвучало предложение о возобновлении работы Экспертного совета по региональному телевидению и радио при профильном Министерстве, ряд других значимых для регионов инициатив.

По итогам совещания с учетом прозвучавших предложений будут разработаны рекомендации, направленные на развитие регионального и муниципального телевидения, сказал Алексей Русских.

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