Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении обвиняемого в фальсификации доказательств по гражданскому делу об изъятии имущества Александра Шестуна

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Генеральная прокуратура Российской Федерации утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Сергея Илюхина. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного по ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу).

Расследованием установлено, что в марте 2008 года Илюхин продал два земельных участка в Красногорском районе Московской области за 1,9 млн рублей.

В дальнейшем он совместно с бывшим главой Серпуховского района Александром Шестуном являлся соответчиком в гражданском деле Одинцовского городского суда по исковому заявлению Генеральной прокуратуры Российской Федерации об обращении в доход государства имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции.

В ходе проведенной прокуратурой проверки выявлены факты регистрации на имя Илюхина 48 объектов недвижимости стоимостью 29 млн рублей.

Для создания видимости наличия у него необходимых денежных средств и достаточных источников дохода на приобретение указанного имущества фигурант изготовил подложные договоры о продаже земельных участков, увеличив в них сумму полученных им денежных средств с 1,9 до 29 млн рублей.

Сфальсифицированные материалы Илюхин через своего представителя предъявил суду в качестве доказательств по гражданскому делу.

Уголовное дело направлено в Одинцовский городской суд Московской области для рассмотрения по существу.

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