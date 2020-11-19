Г. Орденов: Необходима Единая система мониторинга выбросов и поглощений парниковых газов на территории страны

Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации рассмотрели основные направления политики РФ в области климата и стратегию долгосрочного развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов.

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию провел «круглый стол» на тему «Об основных направлениях политики РФ в области климата и о стратегии долгосрочного развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года».

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Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.

Провел заседание член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадий Орденов. ОрденовГеннадий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Астраханской области

Сенатор напомнил, что год назад Комитет провел парламентские слушания, где предметно говорилось о базовой архитектуре климатического регулирования в России. Практически все пункты принятых рекомендаций реализованы, подчеркнул он.

По его словам, за прошедшее время подписан Указ Президента, где установлен целевой показатель снижения выбросов парниковых газов к 2030 г. В высокой стадии готовности Стратегия низкоуглеродного развития до 2050 г. и законопроект об ограничении выбросов парниковых газов. Вынесен на общественное обсуждение законопроект об адаптации к изменениям климата, принят план мероприятий по адаптации к изменениям климата.

«Круглый стол» на тему «Об основных направлениях политики РФ в области климата и реализации Стратегии долгосрочного развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года»

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Геннадий Орденов

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«Круглый стол» на тему «Об основных направлениях политики РФ в области климата и реализации Стратегии долгосрочного развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года»

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«Круглый стол» на тему «Об основных направлениях политики РФ в области климата и реализации Стратегии долгосрочного развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года»

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Геннадий Орденов

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«Круглый стол» на тему «Об основных направлениях политики РФ в области климата и реализации Стратегии долгосрочного развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года»

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В ходе выступления сенатор обратил внимание на наиболее важные вопросы в этой сфере, которые требуют внимания. «В последний год было очень много дискуссий о так называемом «трансграничном углеродном регулировании» Евросоюза. Риски очевидны, потери для нашей экономики могут быть колоссальны. Мы уже знаем отрасли, с которых Евросоюз планирует начать действие механизма: сталелитейная промышленность, цемент и электроэнергия. Далее – агрохимия и аллюминий. Все российские отрасли, кроме электроэнергии, — экспортоориентированные. Надо понять, насколько готовящееся регулирование достаточно для снятия столь серьезных рисков. Какие есть препятствия и расхождения в позициях», — подчеркнул законодатель.

По словам Геннадия Орденова, важно знать в какой стадии находится подготовка Единой системы мониторинга и учета выбросов парниковых газов. «Правительством принята концепция создания Единой системы учета. Очевидно, что без работающей системы сбора информации о выбросах мы не сможем посчитать «углеродный след» нашего экспорта. Без этого говорить о том, что мы поможем бизнесу спастись от «углеродного налога» ЕС невозможно», — подчеркнул парламентарий.

По итогам заседания были приняты рекомендации в адрес Правительства РФ, профильных министерств и ведомств. В частности, рекомендовано ускорить внесение проекта федерального закона «Об ограничении выбросов парниковых газов в атмосферный воздух» в Государственную Думу, принятие Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2035 г. с учетом приоритетов низкоуглеродного развития транспортного сектора.

В рамках работы над Концепцией системы учета, регистрации, выпуска в обращение, передачи и зачета результатов климатических проектов, осуществляемых на территории Российской Федерации, необходимо рассмотреть возможность зачета хозяйствующими субъектами результатов климатических проектов, реализованных на территории страны в соответствии с международными добровольными стандартами (VCS, Gold Standart).

Кроме этого требуется обеспечить своевременную разработку подзаконных актов, необходимых для реализации положений проекта федерального закона «Об ограничении выбросов парниковых газов в атмосферный воздух».

В документе также предлагается подготовить предложения по формированию Единой системы мониторинга выбросов и поглощений парниковых газов на территории Российской Федерации с учетом необходимости создания на базе профильных федеральных органов исполнительной власти отраслевых аналитических центров. В их задачу вошли бы сбор и анализ информации о выбросах парниковых газов с целью расчета «углеродного следа» продукции, произведенных на территории Российской Федерации.

В дискуссии приняли участие член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Кондратенко, КондратенкоАлексей Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Краснодарского края заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Константин Румянцев, директор Департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии Министерства экономического развития России Петр Бобылев, Генеральный директор Ассоциации Европейского Бизнеса Тадзио Шиллинг, представители Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства энергетики РФ, Министерства транспорта РФ, научного и профессионального сообщества.

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