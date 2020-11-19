Source: IMF – News in Russian

Продавцы и покупатели в Египте, носящие медицинские маски на открытом рынке во время коронавируса. (фото: Алексей Сарифулин iStock by Getty Images)Как страны Ближнего Востока и Центральной Азии могут ограничить эффект экономических «шрамов» после COVID-19

Клаков Акепанидтаворн, Олуреми Акин-Олугбаде, Гарет Андерсон, Далмасио Бенисио и Джойс Вонг

19 ноября 2020 г.

Экономический кризис, обусловленный пандемией COVID-19, — наиболее серьезный и глубокий за последний период шок подобного рода, который может нанести долговременный ущерб экономикам стран Ближнего Востока и Центральной Азии.

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В опубликованном недавно докладе «Перспективы развития региональной экономики: Ближний Восток и Центральная Азия» сотрудники МВФ рассматривают такую вероятность и то, какие шаги могут предпринимать страны, чтобы предотвратить экономические «шрамы» и повысить свою устойчивость.

Можно предположить, что эффект экономических «шрамов» возникает, когда кризис приводит к долговременному сокращению производства или ослаблению спроса. Глубина «шрамов» зависит от условий, существовавших в стране к началу кризиса, и от последующих ответных мер. К примеру, мировой финансовый кризис обернулся серьезными «шрамами» в регионе. Так, к концу 2019 года треть стран региона так и не смогли восстановить докризисную динамику производства, а тем странам, которым удалось это сделать, потребовалось более пяти лет.

Почему «эффект шрамов» в настоящее время является угрозой

Учитывая беспрецедентный характер текущих проблем и тот факт, что до пандемии уровень бюджетных и внешних факторов уязвимости уже был повышенным, страны Ближнего Востока и Центральной Азии столкнулись с возможной угрозой того, что последствия этого кризиса будут еще более долговременными, чем влияние мирового финансового кризиса. Согласно оценкам нашего экономического прогноза, через пять лет в странах региона уровень ВВП может оказаться на 12 процентов ниже показателя, на который указывали докризисные тенденции, по сравнению со снижением на 9 процентов в целом в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах. Более того, для возврата к докризисным тенденциям может потребоваться более десяти лет.

Эффект «шрамов» может возникнуть в регионе в нескольких ключевых сферах. Во-первых, в результате усилий по сдерживанию распространения инфекции серьезной дезорганизации и убыткам подвергается сфера услуг — особенно поездки и туризм. Так, для стран, полагающихся на туризм, таких как Грузия, Иордан, Ливан и Марокко, мы прогнозируем, что и базовый ВВП, и рост занятости могут снизиться на 5 процентных пунктов в 2020 году, причем последствия этого могут сохраняться до пяти лет.

Во-вторых, учитывая более высокий уровень заемных средств и снижение рентабельности, к началу кризиса положение предприятий в регионе оказалось более слабым по сравнению с началом предыдущих кризисов. Как показывают данные за первое полугодие 2020 года, доходы предприятий сократились на семь процентов, а во многих отраслях, таких как энергетика, обрабатывающая промышленность и услуги, падение доходов исчислялось двузначными числами. Для восстановления ущерба, нанесенного предприятиям региона, потребуются годы, а это влечет за собой риски корпоративных дефолтов в среднесрочной перспективе.

В-третьих, согласно оценкам, за первое полугодие 2020 года денежные переводы сократились в среднем на 23 процента. Длительное сохранение пониженных уровней денежных переводов приведет к ослаблению частного спроса и ухудшению показателей бедности и неравенства. В уязвимых и охваченных конфликтами государствах, таких как Йемен и Судан, и других странах, зависящих от денежных переводов, таких как Египет, Пакистан и Узбекистан, совокупное увеличение численности населения, живущего в условиях крайней бедности, в 2020 году может достичь 1,3 млн человек.

Наконец, еще до начала распространения пандемии COVID-19 страны испытывали высокий уровень безработицы, а ограниченные возможности для удаленной работы в регионе наряду с высокой степенью неформальной занятости лишь усугубили влияние карантинных мер на ситуацию на рынке труда. Как показывает опыт прошлых потрясений, экономические спады в регионе обычно оказывают долговременное воздействие на рынок труда, при этом периоды безработицы могут иметь длительные пагубные последствия для возможностей трудоустройства работников.

Преодоление возникающих проблем

Все эти факторы указывают на трудный предстоящий путь для стран региона Ближнего Востока и Центральной Азии. Тем не менее масштабных эффектов «шрамов», к счастью, еще можно избежать, если официальные органы предпримут оперативные и решительные действия.

Крайне важно будет содействовать восстановлению экономики, избегая при этом создания секторов «зомби», полагающихся на государственную поддержку. Это означает, что меры политики следует направлять исключительно на жизнеспособные предприятия, содействуя при этом переобучению и перераспределению трудовых ресурсов и капитала из секторов, испытывающих неуклонное сокращение.

Такие меры, как временная поддержка заработной платы, субсидирование процентных ставок и отсрочка налоговых платежей, будут иметь решающее значение для обеспечения наличия у предприятий достаточной ликвидности. В случае угрозы платежеспособности следует внедрить действенные механизмы в отношении несостоятельности для обеспечения оперативного урегулирования, чтобы минимизировать негативное воздействие на финансовую стабильность.

В ходе реализации таких мер необходимо отдавать приоритет наиболее уязвимым слоям населения и обеспечивать их защиту. Необходимо обеспечивать сохранение уровней расходов на здравоохранение, образование и социальную защиту; следует также изучать возможности инновационных цифровых решений для повышения адресности и расширения охвата получателей. Что касается стран со слабыми системами социальной защиты, но располагающих бюджетным пространством, то в качестве временной меры можно рассмотреть безусловные денежные трансферты по мере улучшения адресности оказания помощи. Для предотвращения затяжной безработицы ключевым условием станет переобучение работников в наиболее пострадавших отраслях и снабжение их новыми навыками, востребованными в других секторах. Что касается иностранных работников, то странам следует способствовать повышению внутренней мобильности, поддержке усилий по удержанию сотрудников и развитию программ подбора и поиска работы. Странам следует также совершенствовать свои цифровые платформы, что повысит устойчивость рынка труда и позволит странам эффективно использовать возможности цифровой экономики.

COVID-19 оставит неизгладимый след в 2020 году и в последующий период и приведет к беспрецедентным человеческим и экономическим последствиям. Однако с помощью эффективных мер политики и решительных действий страны Ближнего Востока и Центральной Азии смогут избежать потери десятилетия и преодолеть пандемию с уверенными перспективами для достижения благополучного, инклюзивного и более устойчивого будущего.

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