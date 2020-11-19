Команды ООО «Газпром трансгаз Ухта» вошли в десятку лучших во всероссийском проекте «Человек идущий»

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

19 ноября 2020, 13:15

15 ноября подведены итоги всероссийских межкорпоративных соревнований по фоновой ходьбе в рамках программы повышения физической активности «Человек идущий». В спортивном мероприятии приняли участие более 770 сотрудников ООО «Газпром трансгаз Ухта» во всех регионах производственной деятельности предприятия в составе 22 команд. Общее количество шагов, пройденных коллективом предприятия, — более 249 миллионов, преодоленное расстояние — более 174 тысяч километров.

Соревнования проводились с 15 октября по 15 ноября, в течение этого месяца специальная программа фиксировала активность участников. Итоги подводились по среднему арифметическому результату команды: общее количество шагов команды делилось на количество членов команды. В мероприятии приняли участие 466 команды, представляющие организации со всей страны.

Рейтинг команд ООО «Газпром трансгаз Ухта», показавших наилучшие результаты в соревнованиях:

1 место — Шекснинское ЛПУМГ (6 место во всероссийском межкорпоративном соревновании);

2 место — Инженерно-технический центр (8 место во всероссийском межкорпоративном соревновании);

3 место — Приводинское ЛПУМГ (17 место во всероссийском межкорпоративном соревновании).

В личном зачете среди участников внутри команд структурных подразделений предприятия лидерами стали работники с максимально возможным показателем числа шагов (800 тысяч): Юрий Оленичев — ведущий инженер службы связи Шекснинского ЛПУМГ, Станислав Мишин — заместитель начальника службы проектно-конструкторских работ Инженерно-технического центра, Сергей Савченко — инженер по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Учебно-производственного центра.

«Один из слоганов мероприятия — „Спорт — норма жизни“ и столь массовое участие нашего коллектива в акции подтверждает его. Цель данной акции и нашего участия в ней — еще раз напомнить о важности двигательной активности для каждого из нас», — отметил Евгений Гусев — заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО «Газпром трансгаз Ухта».

Проект «Человек идущий» получил большой отклик сотрудников предприятия. Соревнования по фоновой ходьбе будут включены в ежегодную корпоративную программу спортивно-оздоровительных мероприятий ООО «Газпром трансгаз Ухта».

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