Кредитный рейтинг ООО «Газпром экспорт» подтвержден АКРА на уровне AAA(RU)

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

19 ноября 2020, 12:00

Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) вновь подтвердило для ООО «Газпром экспорт» кредитный рейтинг на уровне «ААА (RU)» со стабильным прогнозом. Этот высокий уровень определен агентством уже в третий раз подряд с момента присвоения компании рейтинга в 2018 году.

Эта оценка подтверждает финансовую стабильность компании, а также его важную роль в обеспечении поставок природного газа ПАО «Газпром» на экспорт. Подтверждение кредитного рейтинга, в частности, способствует и дальнейшему успешному развитию трейдинговой деятельности компании.

«Стабильный» прогноз означает, что АКРА в соответствии со своей методикой на горизонте 12–18 месяцев с наиболее высокой долей вероятности предполагает неизменность рейтинга «Газпром экспорта».

Справка

Впервые кредитный рейтинг ООО «Газпром экспорт» был опубликован АКРА 21 ноября 2018 г. Кредитный рейтинг присвоен по национальной шкале для Российской Федерации.

Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) создано в 2015 году. Акционерами АКРА являются 27 крупнейших компаний России, которые представляют финансовый и корпоративный сектор. Объем уставного капитала агентства составляет более 3 млрд рублей. Своей основной задачей агентство видит обеспечение российского рынка качественным рейтинговым продуктом. Методологии и внутренние документы АКРА разрабатываются в соответствии с требованиями российского законодательства и с учетом лучших мировых практик в рейтинговой деятельности.

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