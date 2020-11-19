Медработникам ООО «Газпром добыча Уренгой» вручены профсоюзные награды

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Новости проектов и регионов

19 ноября 2020, 18:00

Представители Медико-санитарной части (МСЧ) компании «Газпром добыча Уренгой», для которых борьба с коронавирусной инфекцией стала первостепенной по значимости, отмечены грамотами межрегиональной профсоюзной организации «Газпром профсоюз» и Федерации независимых профсоюзов России.

Со словами благодарности награды сотрудникам медсанчасти вручил Председатель Объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром добыча Уренгой профсоюз» Иван Забаев. Главный врач МСЧ компании Алексей Усатых был удостоен специальной профсоюзной награды и грамоты за особый вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.

«Приятно, когда замечают и ценят любой труд. Вдвойне приятно, что среди награжденных есть и сотрудники нашей Медико-санитарной части. Молодцы! В это трудное время на высоком профессиональном уровне вы заботитесь о состоянии здоровья не только наших работников, но и граждан города», — обратился к медикам заместитель генерального директора по управлению персоналом компании «Газпром добыча Уренгой» Андрей Чубукин.

Стоит отметить, что Медико-санитарной части компании «Газпром добыча Уренгой» для сохранения здоровья двенадцатитысячного коллектива в экстренно короткие сроки пришлось перестраивать трудовой процесс. С марта 2020 года медики ведут системную работу по проведению тестирования на COVID-19 сотрудников предприятия, ежедневно через руки лаборантов проходят сотни человек.

Кроме того, в Медико-санитарной части ведется прием пациентов, выездные бригады регулярно направляются в пункты временного пребывания при заезде и выезде персонала. Специалисты оперативно реагируют, если возникает потребность внепланово выехать на газовые промыслы.

Также совместно со всеми службами предприятия медицинские работники задействованы в проведении противоэпидемических мероприятий. Они помогают выявлять пациентов с признаками коронавирусной инфекции, дают им соответствующие рекомендации, ведут учет газодобытчиков, находящихся на лечении в стационаре.

У коллектива МСЧ ООО «Газпром добыча Уренгой» уже наработан определенный опыт борьбы с инфекцией, есть необходимые инструкции, персонал подготовлен и знает, как себя вести в той или иной ситуации, и сейчас делается все возможное, чтобы максимально сберечь здоровье людей

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