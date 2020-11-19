М. Львова-Белова: Пензенская область могла бы стать пилотным регионом по развитию инклюзивного туризма

Source: Russia – Council of the Federation

Инклюзивный туризм повышает качество жизни людей с инвалидностью и развивает возможности туриндустрии, отметила сенатор.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Пензенской области Мария Львова-Белова Львова-БеловаМария Алексеевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Пензенской области назвала инклюзивный туризм одним из динамично развивающихся направлений отрасли.

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«Инклюзивный туризм позволяет людям с разными особенностями развития чувствовать себя независимо и на равных, благодаря созданию доступных туристических продуктов и услуг», — отметила парламентарий.

По ее словам, сегодня в мире турпоток от инклюзивного туризма уже составляет 11 проц., а в перспективе, по прогнозам экспертов, его рост продолжится. «В России же, по разным оценкам, данный показатель не превышает 0,5 процента. При этом, согласно опросу населения, 70 процентов от общего числа людей с инвалидностью в нашей стране хотят путешествовать», — сказала Мария Львова-Белова.

«Таким образом, инклюзивный туризм одновременно и повышает качество жизни людей с инвалидностью, и развивает возможности туриндустрии. Социальный эффект сочетается с экономическим», — уверена законодатель.

Сенатор сообщила, что в Пензенской области на протяжении многих лет реализуется данное направление: построен инклюзивный хостел и кафе, где работают люди с инвалидностью, создается новая гостиница, совместно с кафедрой туризма Пензенского государственного университета воплощается проект по развитию инклюзивного туризма в регионе.

«Подготовлен план реализации этой идеи в регионе, концепция составлена на ближайший год. В настоящее время рабочая группа утверждает методику оценки доступности объектов индустрии туризма и гостеприимства. Эксперты надеются, что в 2021 году проект будет запущен в области», — продолжила Мария Львова-Белова. Она добавила, что сейчас ведется работа по формированию комплектов учебных материалов по инклюзивному туризму для обучения персонала организаций туристического сервиса.

Парламентарий предложила сделать Пензенскую область пилотным регионом по этому направлению, а затем транслировать наработанный опыт в масштабах страны.

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