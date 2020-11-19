На Камчатке прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной добыче краснокнижных кречетов

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Камчатского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г. Москвы.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконные добыча, содержание, хранение, перевозка и продажа особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации).

По версии следствия, обвиняемый в сентябре 2019 года прибыл на территорию Соболевского района Камчатского края, где незаконно добыл 2 особи краснокнижных кречетов заранее изготовленными им орудиями лова.

Он содержал птиц в условиях неволи, а затем передал их для реализации жителю Камчатского края, в отношении которого в настоящее время расследуется уголовное дело.

Уголовное дело направлено в Петропавловск-Камчатский городской суд для рассмотрения по существу.

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