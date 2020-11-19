Н. Журавлев принял участие в XIV Международном форуме «Транспорт России»

Source: Russia – Council of the Federation

Участники обсудили механизмы создания благоприятных условий для реализации инфраструктурных проектов.

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области принял участие в XIV Международном форуме «Транспорт России» в рамках транспортной недели в Гостином Дворе.

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В мероприятии участвовали Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, помощник Президента России Игорь Левитин, главы регионов, крупнейших корпораций.

Николай Журавлев приветствовал участников форума от имени Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга «Важная роль транспорта наряду с другими отраслями экономики состоит в создании базовых условий для комфортного проживания граждан на всей территории страны, особенно в районах Крайнего Севера и Арктической зоне Российской Федерации. Организованное транспортное сообщение по регулярным маршрутам обеспечивает экономическую целостность России, позволяет осуществлять межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество, вести хозяйственную и предпринимательскую деятельность», — говорится в приветствии.

Николай Журавлев отметил, что форум — значимое событие для транспортной отрасли, хорошая возможность выстраивания открытого, конструктивного диалога между представителями органов государственной власти, профессионального и экспертного сообществ, бизнеса для решения актуальных вопросов.

«Реализация транспортного потенциала, обеспечение пространственного развития является одним из безусловных государственных приоритетов. Транспортная отрасль – хороший пример цифровой трансформации, с учетом активного внедрения информационных систем, электронного документооборота и многих других сервисов, которые способствуют повышению комфортности, безопасности передвижения, повышению конкурентоспособности российских транспортных услуг на мировых рынках», — подчеркнул Николай Журавлев.

По его словам, от эффективного функционирования транспортного комплекса во многом зависит состояние экономики. «Сохранить ее устойчивость в условиях ограничительных мер удалось, в том числе за счет поддержки предприятий транспорта. Теперь важно обеспечить разумную реабилитацию в рамках реализации Общенационального плана по восстановлению занятости и роста экономики и дальнейшее эффективное достижение национальных целей развития страны», — считает сенатор.

Участники форума обсудили механизмы создания благоприятных условий для реализации инфраструктурных проектов, повышения инвестиционной привлекательности транспортного комплекса, совершенствования системы подготовки кадров, цифровизации транспортной сферы.

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