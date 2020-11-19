О. Алексеев: Важно помнить о подвигах наших предков и бережно хранить память о Великой Победе

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе работы в Саратовской области сенатор передал медаль «За боевые заслуги» родственникам участника Великой Отечественной войны.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области в ходе поездки в регион встретился с правнуком участника Великой Отечественной войны Василия Короткова – Сергеем Коротковым. Сенатор передал ему медаль «За боевые заслуги», которой был награжден его прадед в 1943 г.

Смотрите также

В торжественном мероприятии, состоявшемся в администрации Энгельсского муниципального района, приняли участие глава района Алексей Стрельников и директор школы «Патриот» Дмитрий Барановский.

Сенатор рассказал, что медаль была обнаружена вблизи одного из сел на территории Республики Молдова в ходе поисковой экспедиции, проведенной общественными историко-патриотическими организациями.

Олег Алексеев передал медаль «За боевые заслуги» родственникам участника Великой Отечественной войны

1 из 5

Олег Алексеев передал медаль «За боевые заслуги» родственникам участника Великой Отечественной войны

2 из 5

Олег Алексеев передал медаль «За боевые заслуги» родственникам участника Великой Отечественной войны

3 из 5

Олег Алексеев передал медаль «За боевые заслуги» родственникам участника Великой Отечественной войны

4 из 5

Олег Алексеев передал медаль «За боевые заслуги» родственникам участника Великой Отечественной войны

5 из 5

«Василий Коротков пропал без вести 30 июля 1943 года во время ожесточенных боев. По номеру удалось выяснить, кому принадлежит эта награда. Благодаря помощи регионального отделения Поискового движения России по Саратовской области удалось разыскать родственников фронтовика», — отметил Олег Алексеев.

По его словам, знаменательно, что в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне удалось вернуть медаль семье героя. «Важно помнить о подвигах наших предков и бережно хранить память о Великой Победе. Мы в неоплатном долгу перед ветеранами и не вернувшимися с полей войны героями», — подчеркнул сенатор.

MIL OSI