После вмешательства Уральской транспортной прокуратуры отремонтированы железнодорожные пути необщего пользования

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Челябинская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Установлено, что железнодорожный путь необщего пользования на ст. Шершни Южно-Уральской железной дороги, принадлежащий ООО «Символ Бетон», эксплуатировался с нарушениями требований Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденных Приказом Минтранса РФ от 21 декабря 2010 г. N 286.

Так, на пути имелась гнилость шпал железнодорожного пути, которая привела к уширению рельсовой колеи и последующего схода локомотива в октябре 2020 года.

С целью устранения выявленных нарушений прокурор внес представление руководителю предприятия.

По результатам его рассмотрения железнодорожное полотно полностью восстановлено. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

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