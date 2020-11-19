По иску прокуратуры Республики Тыва книга «Отчет Русским Богам ветерана Русского Движения» Петра Хомякова признана экстремистским материалом

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратурой Республики Тыва совместно с Центром по противодействию экстремизму МВД по Республике Тыва в ходе мониторинга сети «Интернет» выявлен текст книги под названием «Отчет Русским Богам ветерана Русского Движения» автора Петра Хомякова, имеющей признаки экстремистского материала.

По результатам проведенного психолого-лингвистического исследования установлено, что книга содержит лингвистические и психологические признаки возбуждения вражды и розни в отношении групп лиц, выделенных по национальному, национально-территориальному, расовому признакам.

Прокуратура республики направила в суд административное исковое заявление о признании книги экстремистским материалом и конфискации ее материальных носителей при их обнаружении.

Решением Кызылского городского суда иск прокуратуры удовлетворен, книга признана экстремистским материалом.

После вступления в законную силу судебное решение будет направлено в Министерство юстиции Российской Федерации для включения в федеральный список экстремистских материалов, а также в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для включения в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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