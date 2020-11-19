Source: Russia – Council of the Federation

Совет Федерации уделяет особое внимание этому проекту, а также усилению роли женщин в социально-экономическом развитии страны, отметил первый вице-спикер СФ А. Яцкин.

Образовательная программа «Женщина-лидер» показала свою эффективность и будет продолжена в будущем году 2021 г. В перспективе рассматривается организация модулей по женскому лидерству в российских регионах. Об этом было заявлено в ходе «круглого стола» в г. Ростов-на-Дону, который прошел на площадке Донского государственного технического университета (ДГТУ).

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Мероприятие по поддержке женских бизнес-инициатив и социальных проектов по тематике образовательной программы «Женщина-лидер» было организовано Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Заседание прошло в смешанном формате онлайн и офлайн при поддержке ДГТУ. Из 140 участниц первого потока программы пять представляют Ростовскую область, сегодня они встретились с представителями бизнес-сообщества, исполнительной и законодательной власти, общественных организаций Ростовской области. Участники обсудили также продолжение программы в следующем году и возможность организации образовательных модулей в регионах России.

Программа «Женщина-лидер» реализуется Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» совместно с Советом Евразийского женского форума. Цель программы – формирование и развитие сообщества успешных женщин, готовых участвовать в решении значимых социально-экономических задач страны и продвигать женскую повестку в стране и в мире. О старте программы для женщин-лидеров заявила в начале сентября в ходе прямого включения на суперфинале конкурса «Лидеры России» Председатель Совета Федерации, наставник проекта «Лидеры России» Валентина Матвиенко. МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга

Как отметил в ходе заседания первый заместитель Председателя СФ, сенатор РФ от Ростовской области Андрей Яцкин, ЯцкинАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области Совет Федерации уделяет особое внимание этому проекту, а также усилению роли женщин в социально-экономическом развитии страны: «Уникальность и особенность данной образовательной программы заключается именно в том, что она направлена не только на формирование современных управленческих навыков и компетенций, но и на создание сообществ успешных женщин-лидеров, ориентированных на решение значимых социально-экономических задач своих регионов», — сказал первый вице-спикер верхней палаты парламента. «Совет Федерации начал подготовку к третьему Евразийскому женскому форуму в 2021 году. Уже дан старт серии мероприятий в его преддверии. Наша задача – дать возможность всем желающим участвовать в подготовке форума и быть сопричастными к этому масштабному событию», — подчеркнул Андрей Яцкин.

«Круглый стол» по поддержке проектов программы «Женщина – лидер»

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«Круглый стол» по поддержке проектов программы «Женщина – лидер»

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«Круглый стол» по поддержке проектов программы «Женщина – лидер»

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«Круглый стол» по поддержке проектов программы «Женщина – лидер»

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«Сегодня сложно представить развитие государства и нашей области без женщины, особенно без женщины-лидера, — сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев, обращаясь к участникам заседания. «Моя задача как руководителя области и правительства региона состоит в том, чтобы привлечь в нашу совместную работу инициативных, активных, неравнодушных женщин, которые будут менять и нашу Ростовскую область, и страну. Убежден, что сегодняшний разговор полезен всем его участникам», — отметил глава региона.

В течение трех месяцев авторы программы «Женщина – лидер» обучали активных в бизнесе и общественной жизни женщин современным управленческим навыкам и компетенциям, техникам эффективного использования «женского стиля» управления с учетом психологических особенностей и мотивации женщин-лидеров. Участницы — победители и финалистки конкурса управленцев «Лидеры России» и активные участницы проектов Совета Евразийского женского форума. Они разделены на 25 команд, каждая из которых к завершению обучения должна разработать и запустить свой социальный проект. Проекты команд, в которых работают представительницы Ростовской области, были представлены в ходе круглого стола в Ростове-на-Дону.

«У нас уже подходят к завершению онлайн-модули программы. Если позволит эпидемиологическая ситуация в Подмосковье в декабре в «Сенеже» состоится очная встреча. Мы увидим результаты работы — социальные проекты, которые слушательницы разработали за время участия в программе. Также мы хотим продолжить программу «Женщина-лидер» в будущем году — у нас есть серьезный запрос на участие в ней от активных женщин, и планируем начать тиражирование самой программы в регионах», — рассказала в ходе «круглого стола» проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Мария Афонина.

В ходе «круглого стола» представителями региона было предложено запустить один из модулей программы «Женщина-лидер» в ДГТУ. «Программа «Женщина-лидер» отвечает самым актуальным запросам современности. И ДГТУ, как один из ведущих университетов Юга России, готов активно продвигать этот важный и масштабный проект», — считает ректор ДГТУ Бесарион Месхи.

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