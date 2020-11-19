Продолжение решительных мер экономической политики для преодоления продолжающейся неопределенности

Source: IMF – News in Russian

Кристалина Георгиева

19 ноября 2020 г.

(Фото: Bulat Silvia iStock by Getty Images)

Сейчас, когда на этой неделе руководители стран Группы 20-ти проводят виртуальное заседание, мировая экономика переживает критический момент. Страны начали постепенно выбираться из глубокого кризиса COVID-19. Однако новая волна распространения инфекции во многих странах показывает, насколько трудным и неопределенным будет путь наверх.

Хорошая новость заключается в том, что наметился существенный прогресс в разработке вакцины. Несмотря на множество оговорок, это вселяет надежду на победу над вирусом, который унес более миллиона человеческих жизней и привел к потере десятков миллионов рабочих мест.

Менее хорошая новость заключается в тяжелом характере пандемии и его пагубном воздействии на экономику. В прошлом месяце МВФ прогнозировал, что глобальный ВВП в 2020 году сократится на беспрецедентную за всю историю величину в 4,4 процента. В следующем году мы ожидаем частичное и неравномерное восстановление экономики и рост на уровне 5,2 процента.

Данные, полученные за период после наших последних прогнозов, подтверждают, что восстановление мировой экономики продолжается. Для многих экономик, в том числе для США, Японии и еврозоны, экономическая активность в III квартале превзошла ожидания.

Однако, как отмечается в справке, подготовленной МВФ к саммиту руководителей Группы 20-ти https://www.imf.org/external/np/g20/111920.htm, последние данные в отношении контактоемких отраслей услуг указывают на замедление динамики восстановления в странах, столкнувшихся с новым усилением пандемии.

Иными словами, несмотря на близкую перспективу медицинского решения для преодоления кризиса, дальнейшее восстановление экономики по-прежнему сопряжено с трудностями и возможными неудачами.

Возможное улучшение ситуации связано с тем, что более быстрое, чем ожидается, сдерживание распространения вируса или разработка более совершенных методов лечения позволят быстрее вернуться к привычной активности, ограничат эффект экономических «шрамов» и придадут импульс экономическому росту.

В негативном плане, если для борьбы с новыми волнами распространения инфекции потребуются более суровые ограничения мобильности или если в разработке, производстве и повсеместном распространении вакцин и методов лечения произойдут задержки, то социальное дистанцирование окажется более долговременным. В результате темпы роста будут ниже, уровень государственного долга будет выше, а глубокое негативное воздействие на долговременный потенциал экономики окажется более серьезным — только представьте, как продолжительная потеря рабочих мест скажется на человеческом капитале работников.

Вот почему нам необходимо продолжать решительные меры для преодоления продолжающейся неопределенности.

Успех в данном случае зависит от быстрых и совместных действий. Я вижу три приоритетные задачи: (i) преодоление кризиса в сфере здравоохранения; (ii)усиление мер переходного периода по восстановлению экономики; и (iii)формирование основы для создания более совершенной экономики XXI века.

Во-первых, преодоление кризиса в сфере здравоохранения.

Новая волна распространения инфекции — суровое напоминание о том, что мы не сможем добиться устойчивого восстановления экономики где-либо, если мы не положим конец пандемии повсеместно. Государственные расходы на лечение, тестирование и отслеживание контактов сейчас важны как никогда.

Не менее важным является трансграничное сотрудничество для ослабления рисков недостаточного доступа к вакцинам, методам лечения и средствам тестирования. Это означает, что необходимо нарастить масштаб многосторонних усилий в сфере производства, закупки и распространения решений в сфере здравоохранения — особенно в более бедных странах. Это также означает, что необходимо устранить торговые ограничения на поставку всех товаров и услуг медицинского назначения, в том числе связанных с вакцинами.

Согласно нашим оценкам, более оперативное широкое распространение решений в сфере здравоохранения к 2025 году может обеспечить повышение доходов в мире почти на 9 триллионов долларов США. Это поможет сократить разрыв в доходах между более бедными и более богатыми государствами в период, когда прогнозируется усиление неравенства между странами.

Во-вторых, усиление мер переходного периода по восстановлению экономики.

Под руководством Группы 20-ти мировое сообщество приняло беспрецедентные и синхронизированные меры по ограничению степени спада мировой экономики, в том числе меры бюджетной поддержки на сумму 12 триллионов долларов США и масштабной поддержки ликвидности, предоставленной центральными банками. Для всех заемщиков, кроме наиболее рискованных, условия финансирования стали более благоприятными.

Принимая во внимание серьезность кризиса, необходимо наращивать такие меры. Во многих развивающихся странах ситуация по-прежнему вызывает тревогу ввиду более ограниченного пространства для принятия антикризисных мер. Между тем в мировом масштабе экономическая и финансовая неопределенность остается высокой. Например, повышенная стоимость активов указывает на разрыв связи между финансовым рынком и реальной экономикой, что сопряжено с рисками для финансовой стабильности.

Более того, значительная часть бюджетных мер поддержки в настоящее время постепенно сокращается. Сроки предоставления многих жизненно важных мер поддержки, таких как денежные трансферты домохозяйствам, меры сохранения рабочих мест и повышенные пособия по безработице, истекли или истекут до конца текущего года. Это происходит в условиях по-прежнему высокой прогнозируемой потери рабочих мест в результате кризиса. Согласно оценкам, в одной только глобальной сфере туризма работу могут потерять до 120 миллионов человек.

Так как же можно ослабить неопределенность и усилить меры переходного периода для восстановления экономики?

1. Избегать преждевременного прекращения государственной поддержки. В некоторых странах в следующем году есть возможности для дополнительной бюджетной поддержки сверх запланированных ассигнований. Странам с ограниченным бюджетным пространством будет важно выбрать приоритеты и перераспределить расходы для защиты наиболее уязвимых слоев населения. Не менее важно продолжать проводить мягкую денежно-кредитную политику и поддерживать ликвидность для обеспечения кредитования, особенно для малых и средних предприятий, наряду с соответствующими мерами политики в финансовом секторе. Это позволит поддержать рост, рабочие места и финансовую стабильность.

2. Подготовиться сейчас к синхронизированным мощным усилиям по инвестициям в инфраструктуру, как только удастся взять пандемию под более надежный контроль. Это позволит придать импульс росту, ограничить эффект «шрамов» и выполнить цели в области изменения климата. В случаях, когда сохраняются большие незадействованные мощности, такого рода инвестиции в государственный сектор могут помочь способствовать движению экономики к обеспечению полной занятости наряду с укреплением производительности в частном секторе.

Белее того, новые исследования сотрудников МВФ [link] показывают, что при условии одновременных инвестиций стран Группы 20-ти можно извлечь значительные потенциальные выгоды. Если бы страны, имеющие наибольшие бюджетные возможности, одновременно увеличили расходы на инфраструктуру на ½ процента ВВП в 2021 году и на 1 процент ВВП в последующие годы и если бы страны с более ограниченными бюджетными возможностями инвестировали одну треть от этих сумм, то мировой ВВП мог бы повыситься почти на 2 процента к 2025 году. Если действовать разобщенно, то рост составит немного ниже 1,2 процента.

Иными словами, если страны будут действовать в одиночку, то для достижения тех же результатов им потребуется примерно на две трети больший объем расходов. Главное — это то, что мы можем придать импульс экономическому росту, созданию рабочих мест и решению проблемы изменения климата намного более эффективно, если мы будем действовать сообща.

В-третьих, формирование основы для более совершенной экономики 21-го века.

Наиболее важная неопределенность заключается в следующем: как нам использовать возможности, связанные с этим периодом дестабилизации, чтобы построить более совершенную экономику для всех? Этот вопрос был темой состоявшегося на прошлой неделе Парижского форума мира, и он станет одной из ключевых тем для лидеров Группы 20-ти.

Мы все признаем, что экологическая устойчивость должна стать ключевым элементом формирования более устойчивой и социально интегрированной экономики. Для этого потребуется серьезное сочетание мер, в том числе первоначальная активизация «зеленых» инвестиций и постепенное повышение платы за выбросы углерода. Согласно нашим оценкам, такой пакет мер может способствовать повышению мирового ВВП и созданию примерно 12 миллионов новых рабочих мест в течение десятилетия, обеспечив переход к достижению нулевого чистого уровня выбросов к середине столетия.

Между тем ясно одно: для того чтобы обеспечить «зеленый» рост и в полной мере раскрыть потенциал цифровой экономики, мы должны оказать поддержку работникам по мере их перемещения из сокращающихся в развивающиеся отрасли. Важнейшей статьей являются социальные расходы, в том числе увеличение инвестиций в обучение, переподготовку и качественное образование. Это особенно важно для работников с низкой и средней квалификацией, среди которых чрезмерную долю составляют женщины и молодежь. Они в наибольшей степени пострадали от кризиса.

Еще один составной элемент — это устойчивость бюджета. Одним из главных последствий кризиса является рекордно высокий уровень государственного долга. Урегулирование этой проблемы в среднесрочной перспективе будет иметь решающее значение, в том числе в рамках пересмотра налоговых систем для мобилизации доходов на справедливой основе. Однако для многих стран с низким уровнем доходов и высоким бременем задолженности необходимо предпринимать неотложные шаги сейчас, в том числе увеличивая доступ к грантам, льготному кредитованию и облегчению бремени задолженности.

В этом смысле Группа 20-ти играет ключевую роль. Одобренная ею Инициатива по приостановке выплат в счет обслуживания долга дала «передышку» многим странам с низкими доходами в борьбе против вируса. Новые Общие основы, согласованные при поддержке Парижского клуба, преследуют более далеко идущие цели: если они будут полностью внедрены, то более бедные страны получат возможность обращаться за облегчением долгового бремени на постоянной основе, при этом будут обеспечены равные условия для всех кредиторов в ведении переговоров.

И наконец, необходима поддержка мировой экономики и вне рамок Группы 20-ти! Для помощи наиболее бедным странам в преодолении кризиса важнейшее значение имеют многосторонние усилия. Не менее важную роль играют неуклонные усилия по укреплению системы торговли, основанной на правилах, формирование международной системы налогообложения, при которой все участники платят справедливую долю налогов, и содействие укреплению глобальной системы финансовой безопасности. Без этого ситуация с неравенством будет усугубляться, и мировая экономика столкнется с еще более серьезными трудностями в предстоящий период.

В МВФ мы предприняли беспрецедентные меры в ответ на кризис, в том числе предоставили более100 млрд долларов СШАновых финансовых ресурсов 82странам, а также облегчение обслуживания долга наиболее бедным странам-членам. Мы ставим цель еще больше увеличить помощь нашим 190 странам-членам, чтобы преодолеть кризис и построить более совершенную экономику после пандемии.

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Кристалина Георгиева

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