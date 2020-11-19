Стандарты компетенций для горных инженеров могут быть унифицированы на международном уровне

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 19 ноября. – Анастасия Бондаренко выступила модератором на панельной дискуссии «Национальные и международные системы компетенций – возможности для интеграции», в рамках которой участники обсудили существующие системы компетенций для горных инженеров и возможности их унификации.

Анастасия Бондаренко рассказала, что с инициативой создания новой единой международной системы компетенций для горных инженеров в 2018 году выступил Международный центр компетенций по инженерному образованию под эгидой ЮНЕСКО совместно с британским Институтом материалов, минералов и горного дела.

«Институтом было проведено исследование, в рамках которого на основе глубокого анализа, консультаций с инвесторами, представителями крупного бизнеса, общественности были разработаны проекты соответствующих рамок компетенций и методы оценки компетенций», – пояснила статс-секретарь – заместитель Министра энергетики.

Она отметила, что глобальный рынок труда – это реальность, и трудовая миграция является трендом, который нельзя не принимать во внимание при выработке политики и разработки бизнес-стратегий. По ее словам компании, в том числе топливно-энергетического комплекса, безусловно заинтересованы в развитии такого диалога, в частности в возможности позиционирования себя в мире, используя качественный уровень кадрового потенциала инженеров горного дела.

«Образовательные программы и единые стандарты профессиональных компетенций – это объединяющая платформа для всех стран. Минэнерго России готово поддерживать любую инициативу в этом направлении», – сказала Анастасия Бондаренко.

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